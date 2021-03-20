Dünya Hamas lideri Heniyye Türkiye İsrailin işlediği suçlara karşı durmalı
ORTADOĞU

Hamas lideri Heniyye: Türkiye İsrail'in işlediği suçlara karşı durmalı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Türk milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin İsrail'in işlediği suçlara karşı durmasını istedi. İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların önüne geçilmesi için bölgesel ve uluslararası parlamentolarla birlikte hareket etme çağrısında bulunan Heniyye, Türkiye'nin bu alanda diplomatik ve siyasi becerilere sahip olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi AA
Hamas lideri Heniyye
Hamas lideri Heniyye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Türk milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin İsrail'in işlediği suçlara karşı durmasını istedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İstanbul'da Türk milletvekilleri ve yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede Heniyye'nin yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Dostluk Grubu üyesi bazı milletvekilleri ve yerel yönetim yetkilileri katıldı.

"Toplu tehcire karşı çıkın"

Heniyye görüşmede, TBMM'den ve meclis içindeki partilerden İsrail'in, Kudüs'te ve banliyölerinde uyguladığı "Filistinlilere ait evleri yıkma ve toplu tehcir" politikalarına karşı durmasını istedi.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların önüne geçilmesi için bölgesel ve uluslararası parlamentolarla birlikte hareket etme çağrısında bulunan Heniyye, Türkiye'nin bu alanda diplomatik ve siyasi becerilere sahip olduğunu kaydetti.

Heniyye, İsrail'in, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 aileyi evlerinden çıkarma kararının, insani bir suç ve evsiz kalacak insanlar için bir felaket olacağını vurguladı.

İsrailli yerleşimcilerin lehine karar verdiler

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren İsrailli yerleşimcilerin lehine 7 ailenin evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.

Mahallede, 1956'dan bu yana 27 evde 37 Filistinli aile yaşıyor. Ancak yasa dışı Yahudi yerleşimciler, İsrail Parlamentosunun 1970 yılında kabul ettiği yasaya dayanarak bu kişileri evlerinden çıkarmaya çalışıyor.

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