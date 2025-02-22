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Filistinli esirlerden İsrail'in Davut yıldızlı kıyafet giydirme uygulamasına 'duvar yazılı' cevap: Hepimiz şehit olarak öleceğiz

Filistinli esirlerden İsrail'in Davut yıldızlı kıyafet giydirme uygulamasına 'duvar yazılı' cevap: Hepimiz şehit olarak öleceğiz

16:3022/02/2025, Cumartesi
AA
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Cezaevi servisinin bu sabah Filistinli esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yaparken yazılara rastladığı aktarıldı.
Cezaevi servisinin bu sabah Filistinli esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yaparken yazılara rastladığı aktarıldı.

Filistinli esirler İsrail'in Ketziot Hapishanesi'nde duvarlara, "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz" , "Hepimiz şehit olarak öleceğiz" ifadelerini yazdı.

Filistinli esirler, İsrail'in Hamas ile esir takasının altıncı turunda serbest bıraktığı esirlere, üzerinde Arapça olarak "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazan İsrail bayrağındaki Davut yıldızlı kıyafet giydirmesine, hücre duvarlarına yazdıkları yazılarla cevap verdi.


İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Filistinli esirler, Ketziot Hapishanesi'ndeki hücre duvarlarına İsrail'in geçen haftaki uygulamasına cevap niteliğinde yazılar yazdı.


Filistinli esirlerin, hücre duvarlarına "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz" ve "Hepimiz şehit olarak öleceğiz" ifadelerini kazıdığı bildirildi.


Cezaevi servisinin bu sabah Filistinli esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yaparken yazılara rastladığı aktarıldı.


İsrail, Filistinli esirlere Davut yıldızlı kıyafet giydirip fotoğraflarını medyaya servis etmişti

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bıraktığı Filistinli esirlere tek tip kıyafet giydirmişti.


Kıyafetlerin üzerinde Davut yıldızı ve Arapça olarak "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekmişti.


Filistinli esirlerin cezaevinden serbest bırakılmadan önce sıraya dizilerek çekilmiş fotoğrafları İsrail medyasına servis edilmişti.


#Filistinli Esirler
#Hamas
#Gazze

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