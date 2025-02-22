Filistinli esirlerden İsrail'in Davut yıldızlı kıyafet giydirme uygulamasına 'duvar yazılı' cevap: Hepimiz şehit olarak öleceğiz

Filistinli esirler, İsrail'in Hamas ile esir takasının altıncı turunda serbest bıraktığı esirlere, üzerinde Arapça olarak "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazan İsrail bayrağındaki Davut yıldızlı kıyafet giydirmesine, hücre duvarlarına yazdıkları yazılarla cevap verdi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Filistinli esirler, Ketziot Hapishanesi'ndeki hücre duvarlarına İsrail'in geçen haftaki uygulamasına cevap niteliğinde yazılar yazdı.

Filistinli esirlerin, hücre duvarlarına "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz" ve "Hepimiz şehit olarak öleceğiz" ifadelerini kazıdığı bildirildi.