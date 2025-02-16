Hamas'ın mesajı Trump'a: Hicretimiz yalnızca Kudüs'e

İşgalci İsrail ordusu tarafından Gazze’de 470 gün boyunca sürdürülen soykırımın ardından 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkes kapsamında, taraflar arasındaki esir takasının altıncı turu dün gerçekleştirildi. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta, binlerce Filistinlinin hazır bulunduğu bir tören gerçekleştirerek Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn adlı üç İsrailli esiri daha Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim etti. İsrail de buna karşılık Ofer Hapishanesi’ne topladığı 369 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. Esirlerden Sagui Dekel-Chen'in ABD-İsrail, Alexander Sasha Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Altıncı turda 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasıyla Gazze'nden serbest bırakılan İsrailli esirlerin sayısı 19'a yükseldi. İsrail’in salıverdiği 369 Filistinli tutuklunun 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlilerden oluşuyor.





KUDÜS İÇİN MÜCADELE VURGUSU

Geçtiğimiz pazartesi günü İsrail’in ateşkes kapsamına uymadığı gerekçesiyle ertelenen ancak arabulucu ülkeler Katar ve Mısır’ın yoğun çabalarıyla ulaşılan uzlaşı sonrası yapılan altıncı takasta ABD ve İsrail’e mesaj gönderdi. Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmak için Han Yunus’ta gerçekleştirdiği tören için kurduğu platformda, “Bizim Hicretimiz yalnızca Kudüs’e” ve “Ey Kudüs, şehit ol ki biz senin askerleriniz” yazılı iki pankart astı. Pankartların birinde ellerinde Cezayir, Lübnan, Mısır, Ürdün, Yemen ve Irak bayrakları olan çocukların Mescid-i Aksa’ya doğru yürüdüğü bir görsele yer verildi. Hamas, bu pankartla ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri tehcir planını reddederek Kudüs’ü kurtarmak için mücadeleye devam mesajı verdi. Hamas tarafından takas sonrası yayınlanan açıklamada ise "Tüm dünyaya söylüyoruz: Kudüs'ten başka yere göç yok. Bu, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın ve onun yaklaşımını destekleyen sömürge ve işgal güçlerinin başlattığı tüm yerinden etme ve tasfiye çağrılarına cevabımızdır” ifadeleri kullanıldı.





SİYON YILDIZLI TİŞÖRT GİYDİRDİLER

İsrail tarafı ise esir takası kapsamında serbest bırakmak üzere Ofer Hapishanesi’ne topladığı 369 Filistinli tutukluya üzerinde Davut yıldızı olan tek tip tişört giydirdi. Kıyafetin üzerinde Arapça olarak "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edildi. Tutuklular daha sonra otobüslerle götürüldükleri Ramallah kentinde yüzlerce Filistinli tarafından coşkuyla karşılandı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle serbest bırakılan 4 mahkumun Ramallah'taki kabul alanından hastaneye nakledildiği belirtildi.





TRUMP KARARI İSRAİL’E BIRAKTI

İsrail’in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokole uymaması nedeniyle esir takasının askıya alınmasının ardından Hamas’ı, elindeki tüm esirleri cumartesi günü saat 12.00’ye kadar (TSİ 21.00) serbest bırakmaması halinde Gazze’yi cehenneme çevirmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’tan takas sonrası yeni bir açıklama geldi. Trump, Hamas’ın 3 esiri serbest bırakarak geri adım attığını iddia ettiği açıklamasında, “Bütün esirlerin serbest bırakılmaması halinde ne yapılacağı kararını İsrail almalıdır. ABD olarak İsrail’e olan desteğimizi sürdüreceğiz” cümlelerine yer verdi.





ABD’li esire iki hediye

Hamas Hareketi, dünkü esir takası kapsamında serbest bıraktığı ABD vatandaşı İsrailli esir Sagui Dekel-Chen’e iki hediye takdim etti. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, esirlerin tören alanına 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı Operasyonu’nda ganimet alınan bir araçla getirildiği belirtildi. Açıklamada, esir alındıktan 4 ay sonra oğlu olan ABD’li esir Dekel-Chen’e söz konusu araçla birlikte bir altın hediye edildiği bildirildi.





İsrail’den ateşkese uyma garantisi

Esir takası öncesi Hamas tarafından yayınlanan açıklamada, İsrail’in ateşkesteki insani protokole uymaması nedeniyle ertelenen takasın neden yapıldığına açıklık getirildi. Açıklamada, arabulucu taraflar olan Katar ve Mısır’ın, ABD yönetimiyle iletişim kurarak İsrail tarafının ateşkese tam olarak uyacağına dair garanti verdiği ve takasın bunun üzerine yapıldığı bildirildi.





İkinci aşama müzakereleri yakında

İsrail Yayın Kurulu (KAN) ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelerin en yakın zamanda başlamasının beklendiğini bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce ikinci aşama müzakerelerin henüz söz konusu olmadığını söylemişti. KAN’ın verdiği bilgiye göre ise ABD yönetiminin İsrail’e baskılarını artırdığı ve müzakerelerin yakında başlamasının beklendiği bildirildi. Ateşkesin ikinci aşamasında İsrail ordusunun Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru’ndan çekilmesi ve müzakerelerde belirlenecek tampon bir bölgede konuşlanması ön görülüyor.



