İsrail, Filistinli tutsaklara siyonizm sembollü kıyafet giydirdi

Varılan anlaşma kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takasının altıncı turu gerçekleşti. Kassam Tugayları, İsrailli esirleri hediyelerle teslim ederken, İsrail ise skandala imza attı. Teslim edilen Filistinli tutsaklara üzerinde "Unutmayacağız, Affetmeyeceğiz" yazan ve siyonizmin sembolü işlemesi bulunan kıyafetler giydirdi. Hamas'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada İsrail'in söz konusu skandalı kınanarak, "Buna karşın direniş, düşman tutsaklarına yönelik muamelesinde ahlaki değerlere kararlı bir şekilde bağlıdır." denildi. Öte yandan Filistinli tutsaklar Gazze'ye ulaştıktan sonra siyonizm sembollü kıyafetleri çıkararak yaktı.
Filistinli tutsaklara siyonizm sembollü kıyafet
Esirlerin sağlık durumlarının iyi olduğu da görüldü.
Ancak İsrail insanlık dışı uygulamalarını bir kez daha gösterdi.
Filistinli tutsakların zulüm gördüğü, zayıfladığı, sağlık durumlarının bozulduğu görülürken İsrail'in bir skandala imza attığı da görüldü.
Hamas'tan skandala sert tepki
İsrail'in bu çirkin mesajlı skandalına Hamas'tan tepki gecikmedi ve bu yapılan kınandı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin direnişinin 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının, İsrail'i, ateşkes ve esir takası anlaşmasına uymaya, insani protokolü uygulamaya ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelere erteleme olmaksızın başlama sorumluluğuyla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.
"İşgalcilerin, kahraman esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmalarını, onlara uyguladığı zulüm ve şiddeti, insancıl hukuku ve uluslararası normları açıkça ihlal etmelerini kınıyoruz. Buna karşın direniş, düşman tutsaklarına yönelik muamelesinde ahlaki değerlere kararlı bir şekilde bağlıdır."
Filistin halkının birlik ve beraberliğinin, daha önceki işgal projelerini boşa çıkardığı gibi tüm yerinden etme planlarını da boşa çıkarmaya yeteceği vurgulandı.
Filistinli esirlerin esaretten kurtularak özgürlüğe kavuşmasının, Kudüs'e doğru uzun yolculuğun yeni bir adımı olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Esirlerin kurtarılması meselesinin Filistin halkının ve direnişin en önemli öncelikleri arasında yer almaya devam edeceği yinelendi.
Kıyafetler ateşe verildi
Serbest bırakılmalarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaşan Filistinli tutsaklar, Avrupa Hastanesi avlusunda bu kıyafetleri çıkarıp yaktı.