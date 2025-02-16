Hamas , terör devleti İsrail'in Filistinli mahkumlara siyonizm sembollü kıyafetler giydirmesini kınadı.

Hamas ile işgalci İsrail arasında Gazze 'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün üç İsrailli esir ve 369 Filistinli tutsak serbest bırakıldı.





İsrail, Filistinli tutsaklara siyonizm sembollü kıyafet giydirdi Dünya





Filistinli tutsaklara siyonizm sembollü kıyafet

Esir takasının altıncı turunda bırakılan İsrailli esirler, Hamas tarafından hediyelerle uğurlandı.

Esirlerin sağlık durumlarının iyi olduğu da görüldü.

Ancak İsrail insanlık dışı uygulamalarını bir kez daha gösterdi.

Filistinli tutsakların zulüm gördüğü, zayıfladığı, sağlık durumlarının bozulduğu görülürken İsrail'in bir skandala imza attığı da görüldü.

İsrail, serbest bıraktığı Filistinli tutsaklara üzerinde " Unutmayacağız, Affetmeyeceğiz " yazan ve siyonizmin sembolü işlemesi bulunan kıyafetler giydirdi.

Hamas'tan skandala sert tepki

İsrail'in bu çirkin mesajlı skandalına Hamas'tan tepki gecikmedi ve bu yapılan kınandı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin direnişinin 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının, İsrail'i, ateşkes ve esir takası anlaşmasına uymaya, insani protokolü uygulamaya ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelere erteleme olmaksızın başlama sorumluluğuyla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.





İsrail, Filistinli tutsaklara siyonizm sembollü kıyafet giydirdi Dünya





Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İşgalcilerin, kahraman esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmalarını, onlara uyguladığı zulüm ve şiddeti, insancıl hukuku ve uluslararası normları açıkça ihlal etmelerini kınıyoruz. Buna karşın direniş, düşman tutsaklarına yönelik muamelesinde ahlaki değerlere kararlı bir şekilde bağlıdır."

Filistin halkının birlik ve beraberliğinin, daha önceki işgal projelerini boşa çıkardığı gibi tüm yerinden etme planlarını da boşa çıkarmaya yeteceği vurgulandı.

Filistinli esirlerin esaretten kurtularak özgürlüğe kavuşmasının, Kudüs'e doğru uzun yolculuğun yeni bir adımı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Esirlerin kurtarılması meselesinin Filistin halkının ve direnişin en önemli öncelikleri arasında yer almaya devam edeceği yinelendi.

Kıyafetler ateşe verildi

İsrail'in, esir takasının altıncı turunda üzerinde siyonizmin sembolü olan tek tip kıyafetler giydirerek serbest bıraktığı Filistinli tutsaklar, Gazze'ye ulaştıklarında zorla giydirilen bu kıyafetleri ateşe verdi.

Serbest bırakılmalarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaşan Filistinli tutsaklar, Avrupa Hastanesi avlusunda bu kıyafetleri çıkarıp yaktı.







