İsrail’de zulüm üstüne zulüm: Filistinli gencin yüzüne metal bir alet ile 'Davud Yıldızı' kazıdılar

İsrail polisleri, Filistinli bir gencin yüzünü “Davud Yıldızı” çizerek kazıdı.
Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail polisinin uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlamasıyla Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı’nda gözaltına aldığı 22 yaşındaki Filistinli Arva Şeyh Ali'nin duruşması Batı Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görüldü.
Gazete, haberinde, polisin iddialara karşı mahkemeye “sağlam bir açıklama getiremediğini” aktardı.
Duruşma öncesinde, zanlının avukatı Ekrem Ebu-Libde, polislerin, hukuken zorunlu olduğu halde zanlıyı sağlık kontrolünden geçirmeden nezarethanede tuttuğunu belirtti.
Batı Kudüs Bölge Mahkemesi, Filistinli gencin gözaltındayken İsrail polisi tarafından ciddi şekilde fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiası üzerine, polisin görevi kötüye kullanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma istedi.
Mahkeme, serbest bırakma kararına gerekçe olarak, zanlının dört gün gözaltında tutulduğu koşullara ve polisin görevini kötüye kullanmasına işaret etti.
Adli Tıp, polisin bahanesini yalanlıyor
Ancak Adli Tıp Kurumu, iddia edilen ayakkabı ve bağcıklar ile zanlının yüzündeki iz arasında hiçbir eşleşme bulunmadığını bildirdi.
Rosengarten, “Polisin iddialara çok hızlı yanıt verdiğini ve aceleci davranarak verdiği ifadenin yanlış olduğunu” belirtti.
Polis, gözaltı sırasında kameraları çalıştırmadı
Mahkemede ayrıca, gözaltı işlemine 16 polisin katılmasına rağmen, diğer polis şiddeti iddialarında yaşandığı gibi, hiçbir memurun vücut kamerasının aktif olmadığı ortaya çıktı.
Öte yandan, Adalet Bakanlığına bağlı Kamu Savunma Kurumu’nun Gözaltı Birimi Müdür Yardımcısı Avukat Danny Bar-David, Ali’nin gözaltı işlemine katılan 16 polisin oldukça tecrübeli memurlar olduğuna işaret ederek, tüm bu memurların operasyonu belgelemek için vücut kameralarını çalıştırmamayı seçmesinin oldukça sıra dışı olduğuna dikkati çekti.