İsrail’de zulüm üstüne zulüm: Filistinli gencin yüzüne metal bir alet ile 'Davud Yıldızı' kazıdılar

Yediot Aharonot'un haberinde ifadelerine yer verilen Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Avner Rosengarten, bu işaretin, esnek ve yumuşak olduğu için ayakkabı ile baskı yaparak oluşturulamayacağını, “metalik bir araç veya alet tarafından oluşturulduğunun anlaşıldığını” vurguladı.