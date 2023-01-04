Filistinli şehit iki yıl sonra son yolculuğuna uğurlandı: İsrail'in zulmü yalnızca yaşayanlara değil

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya "baskın" düzenledi

İsrail'deki yeni koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir Mescid-i Aksa'yı “ziyaret” etti. Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle tanınan Ben Gvir, milletvekilliği döneminde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve Filistinlilere karşı şiddeti teşvik etme gibi provokatif eylemleriyle biliniyordu.