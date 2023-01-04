Filistinli şehit iki yıl sonra son yolculuğuna uğurlandı: İsrail'in zulmü yalnızca yaşayanlara değil

İsrail'in naaşını iki yıl sonra teslim ettiği Filistinli şehit son yolculuğuna uğurlandı.
Muhammed Amr için El Halil'deki El-Ehli Devlet Hastanesinde askeri cenaze töreni düzenlendi. Cenaze daha sonra ailesinin Halhul kasabasındaki evine getirildi.
Amr'ın naaşı, Yunus Peygamber Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından beldedeki şehitlikte toprağa verildi.
Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde İsrail karşıtı sloganlar atıldı, Filistinli direniş örgütlerine bağlı maskeli kişilerce havaya ateş açıldı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Sivil İşler Genel Kurulundan bugün yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, ordu güçlerince vurularak şehit edilen Eşref Helse ve Muhammed Amr'ın naaşlarını Filistin tarafına teslim ettiği aktarılmıştı.
Açıklamada, Helse'nin cenazesinin Doğu Kudüs'e bağlı Ebu Dis beldesine, Amr'ın El-Halil kentindeki bir hastaneye nakledildiği ifade edilmişti.
İsrail güçleri 36 yaşındaki Amr'ı Şubat 2021'de Beytullahim kentindeki bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında şehit etmişti.
- İsrail'in hâlâ 110'dan fazla Filistinlinin cenazesini alıkoyduğu belirtiliyor.