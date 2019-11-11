Firari emniyet müdürü ABD'de FETÖ karşıtlarını fişliyor

FETÖ'cü firari polis şefi Ahmet Sait Yayla, ABD'deki FETÖ karşıtı kurum ve kişileri fişleyerek hedef gösteriyor.
"Erdoğan'ın ABD'deki uzun kolu" başlıklı raporda, Washington başta olmak üzere ABD'de faaliyet gösteren Türkiye'ye bağlı birçok kurum terörle bağlantılı gösterilmeye çalışılıyor.
- FETÖ karşıtı olan her kurumun faaliyetlerinin ayrıntılarına kadar yer verilen raporda, Diyanet'e bağlı imamların ajan olduğu yönünde skandal ifadelere yer veriliyor.
ABD'de çıkan gazeteler bile hedefte
Forum USA ve Global Daily News gibi gazeteleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermekle suçlayan raporda, gazetenin imtiyaz sahibinden editörlerine kadar fişlediği görüldü.