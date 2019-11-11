Dünya Firari emniyet müdürü ABDde FETÖ karşıtlarını fişliyor
AMERİKA

Firari emniyet müdürü ABD'de FETÖ karşıtlarını fişliyor

ABD'de yaşayan FETÖ'nün firari emniyet amirlerinden Ahmet Sait Yayla, ABD'de yaşayan FETÖ karşıtı kurum ve kişileri hedef gösteren ve fişleyen bir rapor yayınladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İHH'ya kadar birçok kurumun hedef alındığı raporda skandal ifadeler yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD'de yaşayan FETÖ'nün firari emniyet amirlerinden Ahmet Sait Yayla
​ABD'de yaşayan FETÖ'nün firari emniyet amirlerinden Ahmet Sait Yayla

FETÖ'cü firari polis şefi Ahmet Sait Yayla, ABD'deki FETÖ karşıtı kurum ve kişileri fişleyerek hedef gösteriyor.

"Erdoğan'ın ABD'deki uzun kolu" başlıklı raporda, Washington başta olmak üzere ABD'de faaliyet gösteren Türkiye'ye bağlı birçok kurum terörle bağlantılı gösterilmeye çalışılıyor.

  • FETÖ karşıtı olan her kurumun faaliyetlerinin ayrıntılarına kadar yer verilen raporda, Diyanet'e bağlı imamların ajan olduğu yönünde skandal ifadelere yer veriliyor.

ABD'de çıkan gazeteler bile hedefte

Forum USA ve Global Daily News gibi gazeteleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermekle suçlayan raporda, gazetenin imtiyaz sahibinden editörlerine kadar fişlediği görüldü.
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