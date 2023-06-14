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Dünya

Fransa açık desteğini ilan etti: Ermenilerin yanındayız

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Erivan'a destek için ortaya koydukları çabadan bahsetti. Colonna "Biz, Ermenistan'ın ve Ermenilerin yanında yer alıyoruz." diye konuştu.

15:23 . 14/06/2023 Çarşamba
Diğer
Catherine Colonna

Catherine Colonna

Azerbaycan ile barış müzakerelerini sürdüren Ermenistan'a, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki Fransa'dan destek açıklaması yapıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı
Catherine Colonna
, Fransız Parlamentosu'nda ülkesinin Erivan yönetimine ne şekilde yardımda bulunduğuna ilişkin yöneltilen bir soruyu yanıtladı.

Colonna; Ermenistan, Fransa, Almanya, Avrupa Konseyi ve Azerbaycan arasında gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlattı.

"Ermenistan'ın ve Ermenilerin yanında yer alıyoruz"

Tansiyonun düşürülmesi konusunda Fransa'nın Ermenistan'ı desteklediğini vurgulayan Colonna, nisan ayında Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin barışçıl bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmak için bölgeyi ziyaret ettiğini ifade etti.

Fransız Bakan, Erivan'a desteğini açıklarken, "Biz, Ermenistan'ın ve Ermenilerin yanında yer alıyoruz." diye konuştu.

"İnsani yardımda da onların yanındayız"

Catherine Colonna, gerilimi azaltmak üzere bir araç olarak Ermenistan'daki mevcut Avrupa Birliği (AB) izleme misyonunun büyük ölçüde Fransa'nın çabalarıyla hayata geçirildiğini kaydetti.

Ermenistan basınında yer alan habere göre, Fransa Dışişleri Bakanı, Paris'in insani yardım konusunda da söz konusu ülkenin yanında olduğunu sözlerine ekledi.

Azerbaycan'dan Macron'a suçlama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'de Ermenistan'ın en yakın destekçilerinden biri konumunda ve barış görüşmelerini çarpıttığı gerekçesiyle Bakü'nün tepkisini çekiyor.

#Catherine Colonna
#Fransa
#Ermenistan
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