Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye ile gerilim azaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrası "Türkiye ile gerilim son haftalarda azaldı" açıklamasında bulundu.
"Ortak çalışma içinde olacağız"
Euronews Türkçe'nin aktardığı habere göre, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Macron, "Son haftalarda gerilim azaldı. Yaz süresince ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz ama aynı zamanda ortak çalışma içinde olacağız" dedi.
"Türkiye'yle iş birliği AB'nin çıkarına"
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin Türkiye sonuç bildirgesinde Türkiye ile işbirliği içinde ve karşılıklı fayda sunan ilişkiler geliştirilmesinin AB'nin stratejik çıkarına olduğu belirtilmişti.