Dünya Fransa Malide bir düğünde katliam yaptı 100 ölü
AFRİKA

Fransa Mali'de bir düğünde katliam yaptı: 100 ölü

Fransız ordusu Mali’de Pazar günü helikopterlerle bir düğüne silahlı saldırı düzenledi. Masum halkı katleden Fransız güçleri, saldırıyı "teröristleri hedef aldıklarını" iddia ederek savunmaya başladı. Dünyanın ruhu duymadan Fransa tarafından 100 kişinin katledildiği Bounti köyünde, yaralılara da kimse ulaşmadı.

Haber Merkezi AA
Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Afrika ülkelerinde askerlerini bulunduruyor.
Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Afrika ülkelerinde askerlerini bulunduruyor.

Mali’nin Mopti bölgesinde, pazarı pazartesiye bağlayan gece düzenlenen ve en az 100 sivilin öldüğü belirtilen hava saldırısının Fransa tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

Fransız basınındaki haberlere göre, ordu kaynakları, pazar gecesi Mopti bölgesindeki Bounti köyüne saldırı düzenlediğini bildirdi.

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Düğün alanı bombalandı

Askeri kaynaklar, saldırının sivilleri hedef almadığını silahlı gruplara yönelik olduğunu belirtse de Mali kaynakları hava saldırısında bir düğünün bombalandığını ve aralarında çocukların da olduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Fransa, Mali'de bulunan Barkhane Operasyonu kapsamında görev yapan 5 askerini son 10 günde kaybetti.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

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