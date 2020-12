Fransız fırıncı 18 yaşını dolduracak Gineli çırağının sınır dışı edilmemesi için açlık grevi yapacak

Canlı yayında panik anları: Belediye Başkanı Dumboviç artçı depreme yakalandı

Hırvatistan'da meydana gelen depremin merkez üssü Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı.



Canlı yayında artçı depreme yakalanan Dumboviç ve basın mensupları korku dolu anlar yaşadı. O anlar TV kameraları tarafından an be an kaydedildi.