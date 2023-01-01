Fransa'da fırtına nedeniyle 33 bölgede 'turuncu alarm' verildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Fransa'da okullarda uygulanan abaya (uzun elbise) yasağını protesto etti. Yasağa tepki göstermek için uzun elbiseler giyen göstericiler, "Abaya bizim hakkımız ve kimliğimiz", "Kadınları örtüleriyle yargılamayın", "Benim kıyafetim, benim seçimim" yazılı pankartlar açtı.