Avusturya'da Fransa'daki okullarda uygulanan abaya yasağına karşı gösteri düzenlendi

"Benim görüşüme, bence birçok kişi de benzer düşünceye sahip, bu insanı aşağılayıcı bir karar, böyle bir şey olmamalı. Çünkü nasıl giyineceklerine kadınlar karar vermeli. Ben ve buradaki birçok kişi gibi abaya mı giyecek, yoksa kısa etek mi giyecek buna kadınların kedilerinin karar vermesi gerekir."