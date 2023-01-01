Avusturya'da Fransa'daki okullarda uygulanan abaya yasağına karşı gösteri düzenlendi

Avusturya
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Fransa'da okullarda uygulanan abaya (uzun elbise) yasağını protesto etti.
Gösteride yapılan konuşmalarda, Fransa'da alınan söz konusu karara tepki gösterildi.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaşan Baraa Bolat, gösteriyi düzenleme amacı hakkında konuştu.
Bolat, Fransa'da kısa süre önce abayanın okullarda giyilmesini yasaklayan düzenlemeyi proteste etmek amacıyla toplandıklarını belirtti.
'Abaya yasağı insanı aşağılayıcı bir uygulama'
Bolat, Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaştığını, Fransa'nın son yıllarda İslam karşıtı uygulamalarıyla dikkati çektiğini söyledi.
Fransa'da tartışmalı abaya yasağı kararı
Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın, 27 Ağustos'ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tartışmalara neden olmuştu.
Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, 28 Ağustos'ta ülkedeki okullarda giyilmesinin yasaklanacağı abaya ve benzeri uzun elbiseler için "politik bir saldırı aracı" olduğu yorumunu yapmıştı.
Attal, 31 Ağustos'ta konuk olduğu France Inter radyosunda, yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkeklerin giydiği entarilerin de yasaklanacağını açıklamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okullarda öğrencilerin abaya giyme yasağına ilişkin taviz vermeyeceklerini belirtmişti.
Abaya yasağı kararı, Müslüman hakları için mücadele eden ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.
Attal, 4 Eylül'de okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini, bu öğrencilerden 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini söylemişti.
Danıştay, 7 Eylül'de açıkladığı kararında, abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği yönünde karar vermişti.