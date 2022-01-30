Dünya Fransada Müslümanlara ait markete ırkçı saldırı Kundaklayıp gamalı haç çizdiler
AVRUPA

Fransa'da Müslümanlara ait markete ırkçı saldırı: Kundaklayıp gamalı haç çizdiler

Fransa'nın güneybatısındaki Bon-Encontre kentinde Müslümanlara ait bir markete saldırı düzenlendi. Kundaklanan marketin duvarına Nazilerin sembolü olan gamalı haç çizildi.

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Haber Merkezi AA
Fransada Müslümanlara ait markete ırkçı saldırı: Kundaklayıp gamalı haç çizdiler
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Fransız La Depeche gazetesinin haberinde, Bon-Encontre'deki marketin dün gece kundaklandığı ve duvarına Nazilerin sembolü gamalı haç çizildiği belirtildi.

Kasım 2021'de açılan marketin içinin tamamının yangında zarar gördüğü ancak yaralananın olmadığı kaydedildi.

Polisin kundaklama olduğu konusunda şüphesinin bulunmadığı ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

ÜÇ ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

Olay nedeniyle markette çalışan 3 kişinin de artık işsiz kaldığı kaydedildi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden milletvekili Mathilde Panot, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaya tepki göstererek, "Yine aynı medya ve siyasetçiler tarafından Müslüman nefreti yapılıyor." ifadesini kullandı.

Fransız yazar ve siyasetçi Thomas Portes, Twitter hesabından, "Bu ırkçı saldırılar korkunç ve failleri ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Aşırı sağın fikirlerinin nereye doğru geldiği açık." paylaşımını yaptı.

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