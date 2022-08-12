Dünya Fransadaki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi
AVRUPA

Fransa’daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi

Fransa’nın Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 7 bin 400 hektar alan kül olurken, alevlerle mücadele sürüyor.

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Haber Merkezi İHA
Fransa’daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi
Yangında şu ana kadar 7 bin 400 hektarlık yeşil alan küle döndü.

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesindeki orman yangınıyla mücadele Almanya, Romanya ve Yunanistan’dan gelen ekiplerle 3. gününde sürüyor.

İHA

Yangında şu ana kadar 7 bin 400 hektarlık yeşil alan küle döndü. Yetkililer yüksek sıcaklık ve artan kuraklığın ülkenin güneybatısında yeni yangınlara yol açma riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu.

İHA

Fransa’nın meteoroloji servisi de güneybatı bölgesinde sıcaklığın 40 santigrat dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini belirtti. Yangın nedeniyle 10 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

İHA

Fransa’da karbon kirliliği en yüksek seviyede

Avrupa Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), Fransa’nın kayıtların tutulmaya başladığı 2003’ten bu yana ülkede haziran-ağustos ayları arasında orman yangınlarından kaynaklanan en yüksek karbon kirliliği seviyelerine ulaşıldığını açıkladı.

İHA

CAMS görevlisi Mark Parrington, "Sıcak hava dalgası Fransa’nın güneybatısındaki ve İber Yarımadası’ndaki yangınları şiddetlendirdiği için orman yangınlarının sayısındaki artışı ve bunun sonucunda ortaya çıkan emisyonları izliyoruz" dedi.

Fransa enerji krizi ve yangınlarla boğuşuyor: Cumhurbaşkanı Macron'un tatil fotoğrafları ülkeyi karıştırdı
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Macron'un vatandaşlarına yaptığı enerji tasarrufuna rağmen denizde jet ski üzerinde görüntülenmesi ülkeyi resmen karıştırdı. Mecliste milletvekilleri, sosyal medyada vatandaşlar cumhurbaşkanına ateş püskürdü.
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​​Avrupa’da iklim değişikliği kaynaklı rekor sıcaklıklar nedeniyle durum giderek daha kötü hale geliyor. Kuraklık enerji üretimi ve tarımı ciddi şekilde etkilerken Avrupa genelinde nehir yatakları kuruyor. Bu da Fransa, İspanya, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerin su kıtlığı tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını gösteriyor.
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1959 yılından beri en kurak Temmuz ayını yaşayan Fransa, bir yandan kavuran sıcaklar, bir yandan söndürülemeyen orman yangınları bir yandan da Ukrayna savaşı nedeni ile patlak veren gaz kıtlığı ile mücadele etmeye çalışıyor.
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Ülkenin Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 6 bin 800 hektar alan kül olurken, tahliye edilenlerin sayısı 10 bine, yanan ev sayısı ise 17’ye yükseldi. İtfaiye ekipleri tüm çabalarına rağmen yangını kontrol altına almayı başaramadı.
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TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI<br><br>44 yaşındaki lider, enerji tasarrufu için yaptığı ateşli konuşmanın üzerinden çok uzun bir süre geçmeden Akdeniz kıyısındaki Fort de Brégançon'da tatil yaparken görüntülendi.
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1968'den bu yana Fransız cumhurbaşkanlarının resmi inziva yeri olan Riviera Malikanesi'nde karısı ile birlikte tatil yapan Macron, denize girdi, güneşlendi ve görünen o ki yaptığı çağrıya rağmen eski alışkanlıklarından vazgeçmedi ve Jet Ski üzerinde bolca vakit geçirdi.
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\"BUNU ANLAMAMAK SUÇTUR\"<br><br><br>İnsanlar cumhurbaşkanlarını 'Eko-ikiyüzlü' olarak damgalarken, milletvekili Sandrine Rousseau, Macron'un iklim değişikliğini anlamadığını belirtti ve \"Günümüzde bunu anlamamak suçtur\" dedi.
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Macron'un kendi partisindeki milletvekillerinden biri fotoğrafları 'inanılmaz' olarak değerlendirdi.
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Fransa enerji krizi ve yangınlarla boğuşuyor: Cumhurbaşkanı Macron'un tatil fotoğrafları ülkeyi karıştırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un vatandaşlarına yaptığı 'enerji tasarrufu' çağrısının ardından ortaya çıkan tatil fotoğrafları ülkede krize yol açtı. Jet skiye binip sahilde güneşlendiği fotoğraflara milletvekilleri ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi, cumhurbaşkanını 'ikiyüzlü' olmakla suçladı.
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