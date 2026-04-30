Fransa'dan geri vites: Macron'un sözleri Türkiye için değildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Atina ziyaretinde ucuz kahramanlığa soyunup, "Yunanistan'ın egemenliğine Ege'de meydan okunması halinde ne yapacaksınız?” sorusuna "Burada olacağız” cevabını vermişti. Ankara'dan gelen tepkiler sonrası Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Macron'un Türkiye'yi özellikle hedef almadığını savundu. Sözcü, "Cevabımız, tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için aynıdır." ifadelerini kullandı.
Confavreux, Fransa Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Fransız sözcüye Macron'un Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geçen haftaki ziyareti sırasında sarf ettiği "Egemenliğiniz tehlikeye girerse yanınızda olacağız." şeklindeki sözleri ve ülkesinin son dönemde farklı kriz alanlarında Türkiye'nin tutumuna muhalif tavır sergilemesi soruldu.
"Macron'un sözleri Türkiye için değildi"
"NATO müttefiklerimizin yanındayız"
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen füzelerle ilgili de Fransa'nın benzer açıklama yaptığını savunan Confavreux, Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot vasıtasıyla o dönemde ülkelerinin saldırıya uğrayan NATO müttefiklerinden birinin ve ortaklarının yanında olduğunu açıkladığını dile getirdi.
"İki ülke arasındaki diyaloğu destekliyoruz"
İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına cevap
Confavreux, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısıyla ilgili, "Bu konudaki önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliğidir." görüşünü paylaştı,
Filoya yönelik saldırı konusunda Confavreux, "Her türlü müdahalenin, hem deniz hukuku hem de seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin kurallar açısından geçerli olan uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlatırız." dedi.
Gazze'deki ateşkes anlaşmasına dikkati çeken Confavreux, "Şarm El-Şeyh anlaşmasına uyulmalı, barış planı yürürlüğe konulmalı. Bize göre bu plan, kalıcı bir barış çözümüne varılması için uygun çerçeveleri sunuyor. İlk etabı yürürlüğe konuldu, biraz kırılgan, ikinci etaba geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Fransız sözcü, ayrıca Gazze Şeridi'ne büyük çapta insani yardımın girmesinin önemli olduğunu vurguladı.
"Bu suçlamalardan dolayı şaşkınız"
Dün Fransa'nın Antananarivo Büyükelçisi Arnaud Guillois'nın Madagaskar Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını doğrulayan Confavreux, ülke makamlarının Guillois'ya Fransız Büyükelçiliğinde görevli bir kişinin "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiğini bildirdiğini aktardı.
Confavreux, Madagaskar'ın söz konusu Fransız personeli "ünvanıyla uyuşmayan davranışlarda bulunduğu ve istikrarsızlaştırıcı eylemlere katıldığı" gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ettiğini belirterek, "Bu suçlamalardan dolayı şaşkınız. Bu karar hem temelsiz hem de kabul edilemez." dedi.
Fransız sözcü, bu mesajı iletmek için Madagaskar'ın Paris'teki maslahatgüzarının 28 Nisan'da Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.