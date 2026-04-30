Euro Bölgesi’nde enflasyon tırmandı: Büyüme beklentinin altında kaldı

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 3'e yükseldi. Enflasyon, nisanda aylık bazda ise yüzde 1 oldu.

Euro Bölgesi'nde nisanda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 10,9 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3 ile hizmetler, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.