Euro Bölgesi’nde enflasyon tırmandı: Büyüme beklentinin altında kaldı

12:5130/04/2026, Perşembe
AA
Euro Bölgesi’nde enflasyon enerji fiyatlarıyla yükseldi.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon nisan ayında enerji fiyatlarındaki sert artışın etkisiyle yüzde 3’e yükselirken, Eurostat verilerine göre enflasyon ECB’nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 3'e yükseldi. Enflasyon, nisanda aylık bazda ise yüzde 1 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun nisan yıllık bazda yüzde 3 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde nisan ayında çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda yüzde 0,9 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde nisanda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 10,9 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3 ile hizmetler, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.

Enflasyon nisanda geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da 2,5, İtalya'da 2,9 ve İspanya'da yüzde 3,5 seviyesinde ölçüldü.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.



