Fed faizi sabit tuttu: 34 yıl sonra büyük ayrışma

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Karar beklentilere paralel olsa da, kurul içinde nadir görülen bir ayrışma yaşandı ve oylama 8’e karşı 4 sonuçlandı. Fed içerisinde böylesi bir muhalefet en son Ekim 1992’de gerçekleşmişti.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin sonuna yaklaşırken yapılan toplantıda bazı üyeler faiz indirimi isterken, bazıları ise enflasyon riskleri nedeniyle gevşeme sinyaline bile karşı çıktı.
Özellikle yüksek enerji fiyatları ve kalıcı enflasyon endişeleri, politika tartışmalarının merkezinde yer aldı.
Piyasalar değişiklik beklemiyor
Fed, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde olduğunu vurgularken, iş gücü piyasasının ise görece güçlü kaldığını belirtti.
Piyasalar bu yıl ve önümüzdeki dönemde faiz değişikliği beklemiyor.
34 yıl sonra büyük ayrışma
Miran, mevcut ekonomik koşulların daha gevşek bir para politikasını gerektirdiğini savunurken; diğer bazı üyeler ise farklı bir gerekçeyle karara tam destek vermedi.
Bu durum, Fed içinde yalnızca mevcut faiz seviyesine ilişkin değil, aynı zamanda geleceğe yönelik politika sinyallerinde de belirgin bir görüş ayrılığı olduğunu gösterdi.
Yeni Fed Başkanı kim olacak?
CNBC'de yer alan habere göre; öte yandan dikkatler Fed’deki liderlik değişimine çevrildi.
Eski Başkan Donald Trump’ın adayı Kevin Warsh’ın yeni başkan olması beklenirken, Powell’ın görevde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.
Genel olarak karar, Fed içinde artan görüş ayrılıklarını ve enflasyonla mücadelede izlenecek yolun giderek daha tartışmalı hale geldiğini gösteriyor.