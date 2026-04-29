Fed faizi sabit tuttu: 34 yıl sonra büyük ayrışma

Hüseyin Berk
21:0329/04/2026, Çarşamba
34 yıl sonra ilk kez Fed toplantısında ortak karara karşı çıkan 4 üye görüldü.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Karar beklentilere paralel olsa da, kurul içinde nadir görülen bir ayrışma yaşandı ve oylama 8’e karşı 4 sonuçlandı. Fed içerisinde böylesi bir muhalefet en son Ekim 1992’de gerçekleşmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin sonuna yaklaşırken yapılan toplantıda bazı üyeler faiz indirimi isterken, bazıları ise enflasyon riskleri nedeniyle gevşeme sinyaline bile karşı çıktı.

Özellikle yüksek enerji fiyatları ve kalıcı enflasyon endişeleri, politika tartışmalarının merkezinde yer aldı.

Piyasalar değişiklik beklemiyor

Fed, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde olduğunu vurgularken, iş gücü piyasasının ise görece güçlü kaldığını belirtti.

Piyasalar bu yıl ve önümüzdeki dönemde faiz değişikliği beklemiyor.

Toplantıda alınan faiz kararı, üyeler arasındaki görüş ayrılıklarını net biçimde ortaya koydu. Kurulun büyük çoğunluğu faizin sabit tutulmasını desteklerken,
Stephen Miran bu karara karşı çıkarak faizlerin 0,25 puan indirilmesi yönünde oy kullandı.

Miran, mevcut ekonomik koşulların daha gevşek bir para politikasını gerektirdiğini savunurken; diğer bazı üyeler ise farklı bir gerekçeyle karara tam destek vermedi.

Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan, faizin sabit tutulmasına katılmalarına rağmen, açıklamada yer alan ve gelecekte faiz indirimi ihtimaline işaret eden ifadeye karşı çıktı.

Bu durum, Fed içinde yalnızca mevcut faiz seviyesine ilişkin değil, aynı zamanda geleceğe yönelik politika sinyallerinde de belirgin bir görüş ayrılığı olduğunu gösterdi.

Yeni Fed Başkanı kim olacak?

CNBC'de yer alan habere göre; öte yandan dikkatler Fed’deki liderlik değişimine çevrildi.

Eski Başkan Donald Trump’ın adayı Kevin Warsh’ın yeni başkan olması beklenirken, Powell’ın görevde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Genel olarak karar, Fed içinde artan görüş ayrılıklarını ve enflasyonla mücadelede izlenecek yolun giderek daha tartışmalı hale geldiğini gösteriyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


