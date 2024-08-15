Fransa'nın sömürgeciliğine isyan bayrağı çeken Yeni Kaledonya'da şiddet olayları: Ölü sayısı 11'e yükseldi

Enver Paşa 1920’deki Bakû Doğu Halkları Kongresi’ne katıldığında ne düşündü, toplantıdan ne gibi sonuçlar çıkardı tam olarak bilemiyoruz. Çünkü Bakû’da Osmanlı sonrasında kurulan yeni dünyanın bir boyutunu görmüştü. Fakat Enver Paşa’nın konuşma metninde geçen bir cümle oldukça dramatiktir. Paşa, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya ile ittifak kurmamızla ilgili “bizim arzumuz yalnız bağımsızlığımızı korumaktı” diyor. Türkkaya Ataöv’ün yayımladığı konuşma metninde geçen şu cümleler de dönemi anlamak