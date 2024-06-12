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Dünya

Macron'dan 'Yeni Kaledonya' adımı: Askıya aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yeni Kaledonya topraklarındaki tartışmalı seçim reform planını askıya aldı.

14:01 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, denizaşırı Yeni Kaledonya topraklarında tartışmalı seçim reform planını askıya aldı.



Yeni Kaledonya'da OHAL'e götüren süreç

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.


Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Fransız hükümeti, anayasa değişikliği tasarısı ile Ada'daki 25 binden fazla Fransız seçmenin seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.


Ne olmuştu?

Adada 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış fakat bağımsızlık yanlıları, yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranları yakalamıştı.


Yaşanan şiddet olaylarında 200’den fazla iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.


Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.


#Fransa
#Yeni Kaledonya
#Emmanuel Macron
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