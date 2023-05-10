Fransız gazeteci Ukrayna'da füze saldırısında yaşamını yitirdi.
32 yaşındaki video koordinatörü Arman Soldin, füze saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti.
Soldin, çatışmaların aylardır devam ettiği Bakhmut'tan 10 kilometre uzaklıktaki Chasiv Yar kasabasında Ukraynalı askerlerle birlikteydi.
Saldırı gerçekleştiğinde meslektaşları yanındaydı. Takımın geri kalanının yaralanmadığı açıklandı.
Soldin, geçen yılın Şubat ayında Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna'ya giden ilk AFP ekibinin bir parçasıydı ve Eylül ayından beri orada yaşıyordu.