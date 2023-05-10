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Dünya

Fransız gazeteci Ukrayna'da füze saldırısında yaşamını yitirdi

Agence France-Press haber ajansında çalışan 32 yaşındaki Fransız gazeteci Arman Soldin, pazartesi günü Ukrayna'nın Bakhmut kenti yakınlarında kaldığı yere yakın düzenlenen füze saldırısı nedeniyle yaşamını yitirdi.

10:18 . 10/05/2023 Çarşamba
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Fransız gazeteci Ukrayna'da füze saldırısında yaşamını yitirdi.

Fransız gazeteci Ukrayna'da füze saldırısında yaşamını yitirdi.

32 yaşındaki video koordinatörü Arman Soldin, füze saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti.


Soldin, çatışmaların aylardır devam ettiği Bakhmut'tan 10 kilometre uzaklıktaki Chasiv Yar kasabasında Ukraynalı askerlerle birlikteydi.

Saldırı gerçekleştiğinde meslektaşları yanındaydı. Takımın geri kalanının yaralanmadığı açıklandı.


AFP başkanı Fabrice Fries,
"Arman'ın kaybı tüm teşkilatı mahvetti. Ölümü Ukrayna'daki çatışmayı takip eden gazetecilerin her gün karşılaştıkları risk ve tehlikelerin korkunç bir hatırlatıcısıdır."
dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Soldin'in savaşın ön saflarındaki çalışmalarına saygılarını sunduğu mesajında
"Sevdiklerinin ve meslektaşlarının acısını paylaşıyoruz"
yazdı.

Soldin, geçen yılın Şubat ayında Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna'ya giden ilk AFP ekibinin bir parçasıydı ve Eylül ayından beri orada yaşıyordu.


Arman Soldin

#Ukrayna
#Saldırı
#Arman Soldin
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