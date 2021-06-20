Dünya Fransız Le Figaro gazetesi okuyucularını Türkiyeye davet etti
AVRUPA

Fransız Le Figaro gazetesi okuyucularını Türkiye'ye davet etti

Fransa geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi 'kırmızı ülkeler` listesinde çıkardı. Şimdi de Fransız Le Figaro gazetesi "Türkiye'ye gitmek için 5 neden" başlıklı bir yazı yayınladı. Yazıda Türkiye'de gezilecek yerler öneriliyor. Gazetenin yazısında Göbeklitepe, Bodrum, Muğla, Şakirin Camii, Doğu Ekspresi ve bazı meşhur kebapçılar mutlaka gidilmesi ve gezilmesi gereken yerler olarak geçiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız Le Figaro gazetesi okuyucularını Türkiyeye davet etti
Fransız Le Figaro gazetesi okuyucularını Türkiye'ye davet etti.

Fransa geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı. Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalkmış oldu.

GÖRÜLMESi GEREKEN YERLER SIRALANDI

Şimdi de Fransız Le Figaro gazetesi "Türkiye'ye gitmek için 5 neden başlıklı bir yazı yayınladı.

Yazıda, Göbeklitepe, Bodrum, Muğla, Şakirin Camii, ve bazı meşhur kebapçilar mutlaka gidilmesi ve gezilmesi gereken yerler olarak geçiyor.

DOĞU EKSPRESi ÖNERiSi

Yazıda Doğu Ekspresi'nin de tanıtımı yer alırken şu ifadelere yer veriliyor;

Ernest Hemingway, Leo Tolstoy, Agatha Christie ve Graham Greene'in ortak bir yanı var: Hepsi Doğu Ekspresi ile seyahat ettiler ve bu yolculuklardan edebiyatın şaheserleri doğdu. Bu tren nesiller boyu gezgincilere hayal kurmaları için ilham verdi. Benzeri Türkiye'de var.Ülkenin iç kısımlarında 1962 yılında bir başka demiryolu hattı inşa edildi: Doğu Ekspresi, "Doğu Ekspresi".

Bu tren şimdi ülkeyi batıdan doğuya, başkenti Ankara'dan Ermenistan sınırındaki Kars şehrine geçiyor.Gezginlerin aradığı şey tam olarak budur: Tek görevimiz gözlerimizin önünden geçen manzaraları seyretmek ve yavaşlamak.

Fransa'dan gelen bu adımlar iki ülke arasındaki normalleşme adımları olarak değerlendirildi.

Fransa'dan Türkiye kararı: Seyahat kısıtlaması getirilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkarıldı
KORONAVİRÜS
Fransa'dan Türkiye kararı: Seyahat kısıtlaması getirilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkarıldı
Abone Ol Google News
Kimliğini kaybetti hayatı kabusa döndü

Kimliğini kaybetti
hayatı kabusa döndü

Borç batağı ile karşı karşıya kaldı.
11 Temmuz son gün

11 Temmuz son gün

​Yaz Kur'an kursu için kayıtlar başlıyor.
Milli gemiye özel amblem: İçinde birçok mesajı barındırıyor

​Meteoroloji İstanbul, Ankara ve bazı illere uyarı yapıldı.

​Doktorlar, ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'ye yapılan saldırıya ilişkin konuştu.

​Milli Gazete'yi kuran Hasan Aksay, Yeni Şafak'a konuştu.

​'Manevi oğlundan' teröristlere teslim olma çağrısı.

Kistik fibrozis hastalığının habercisi olabilir.

​Filistinli Henadi Halawani, yedi yıldır mescide giremiyor.
Kuzey Kutbu'nda<br>rota savaşı<br>

Kuzey Kutbu'nda
rota savaşı

Dünyanın devleri dengeleri değiştirecek yeni rota arayışında.

​Katılım düşük geçersiz oy çok.

Uğur Hallamoğlu verdiği hayat mücadelesiyle takdir topluyor.

​Önce aşı belgesi sonra giriş izni.
Sahibini şoke etti

Sahibini şoke etti

​Keçi ağırlığının yarısı kadar süt verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.