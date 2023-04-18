Fransızlar Türk savunma sanayiini mercek altına aldı: SİHA'lar yeni nüfuz aracı

Üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, savaş alanlarındaki nokta atışı operasyonlarında adından söz ettirmeyi başardı.

Kısa sürede dünyanın sıklıkla konuştuğu insansız hava gücü arasındaki yerini alan TB2'ler, bu kez Fransa merkezli La Croix gazetesi tarafından gündeme getirildi.

Türkiye'nin endüstriyel ve diplomatik stratejisinin bir parçası

SİHA'lardan "Ankara'nın yeni nüfuz aracı" şeklinde söz eden gazete, Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmasıyla ünlenen TB2 Bayraktar insansız hava aracının, Türkiye'nin endüstriyel ve diplomatik stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

TB2, savunma sanayisinin amiral gemisi oldu

TB2'nin savunma sanayiinde oynadığı rolden şu sözlerle bahsedildi: TB2 Bayraktar, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'da kullanılmasının ardından Türk savunma sanayisinin amiral gemisi oldu. Türkiye, insansız hava aracını Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'da nüfuz stratejisine hizmet etmek için kullanıyor.

Kızılelma ile birlikte Türk ekosisteminin iki cevheri

Batılı ülkelerin savunma sanayilerinden farklı olarak Türk savunma sanayisinin uçak ve insansız hava aracını aynı anda geliştirebildiğine dikkat çekildi. Baykar Makina tarafından üretilen TB2'nin halihazırda donanmada kullanılabilecek versiyonu olan TB3'ün mevcudiyetinden de söz edildi ve şöyle denildi: Türkiye'nin geliştirdiği ilk hayalet savaş uçağı Kızılelma ile birlikte Türk ekosisteminin bu iki cevheri, TCG Anadolu'yu ve Hürjet hafif muharebe uçağını donatacak.

Diplomatik sancaktar, nüfuz aracı oldu

Bir diğer stratejik proje olan geleceğin TF-X savaş uçağının, ilk testlerinden geçme aşamasında olduğu aktarıldı. Savunma alanındaki atılıma dair şu görüşlere yer verildi: "Türk savunma sanayisinin başarıları, 1974'te ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı üç yıllık silah ambargosunun ardından elli yıldır başlatılan askeri ikmalin güçlendirilmesi politikasının sonucudur. Ankara için gerçek bir diplomatik sancaktar olan Bayraktar SİHA, Afrika ve Orta Asya'da nüfuz aracı oldu. Fas, Etiyopya ve Nijer, Togo sınırlarını gözetleyecek donanıma sahip. Orta Asya'da Türkiye, Rusya'nın çekilmesinden yararlanıyor. Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan Türk SİHA'ları satın aldı."







