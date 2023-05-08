Gannuşi'nin kızı: Tunus Cumhurbaşkanı Said başarısızlığını gizlemek için tutuklamaları kullanıyor

"Babamın tutuklanma nedeni olarak 'Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı konuşmanın video kaydında iç savaş çağrısı yaptığı' gösterilse de kimse buna inanmıyor. Babamın tutuklanma sebepleri tutuklanan diğer politikacıların, gazetecilerin ve sivil toplum gönüllülerinin tutuklanma sebepleriyle aynı. Tutuklananlar, Kays Said'in 25 Temmuz 2021'den itibaren Tunus demokrasisine yaptığı darbeye karşı çıktıkları için tutuklandı. Babam, darbeye daha ilk anlarından itibaren karşı gelen isimlerin başında yer aldı. Darbe gecesi Said'in anayasaya aykırı kararlarını reddetti ve Meclis Başkanı olarak milletvekilleriyle meclisin önüne gitti. Babamın tutuklanmasının asıl sebebi bu. Said, ekonomik ve siyasi sorunlara çözüm üretemediği için muhalifleri ve göçmenleri günah keçisi ilan ediyor ancak kimse bu acınası girişimlere inanmıyor"