Babamın suçu darbeye karşı koymak

Ulusal Kurtuluş Cephesi merkezindeki açıklamalarını çarpıtarak iç savaşa çağrı ve kışkırtma suçlamasıyla dokuz saat sorguladılar. İddia makamı bunun babamın sızdırılmış bir videosu olduğunu iddia etti. Bu doğru değil. UKC’de konuşmuştu. Konuşma Facebook’ta canlı yayınlanıyordu. Üzerinde oynanmış video ile babamın açıklamalarını çarpıttılar. Gözüken o ki yargıç, babama, devlet güvenliği aleyhine komplo, suçlaması için talimat almıştı. Malumunuz üzere babam Kays Said döneminde 10 kere çeşitli uydurma suçlardan ifadeye çağrıldı. Birlik ve demokrasi karşıtı Kays Said’e muhalefette en önde gelen ses olduğu için, bütün bu yasal işlemlerin babamı rahatsız etme, gözdağı verme, şeytanlaştırma amaçlı olduğu açık.

Babamın duruşma öncesi tutukluluk süresi 14 aya kadar uzayabilir. Bu suçlama ne kadar uydurma ve siyasi motivasyonla yapılmış ise de özünde oldukça ciddi bir suçlama ve ölüm cezasına gidebilecek kadar şiddetli ceza içeriyor. Bu suçlama babamla birlikte 20 kişi aleyhine yöneltildi. Muhalefetten 30 kişi gözaltında. Bazıları Nahda Partisi yöneticileri; iki başkan yardımcısı ve diğer önde gelen yöneticiler. Aynı şekilde diğer siyasi parti liderlerinden, STK aktivistlerinden ve gazetecilerden de gözaltılar var. Tüm bu kişilerin gözaltına alınması sebebi ise: Darbeye muhalefet, muhalefeti birleştirme ve Kays Said diktatörlüğüne karşı bir alternatif ortaya koymak.

Söz konusu darbe, meclisin askıya alınması ile başladı. Meclisin feshedilmesi ile sürdürüldü. Tunus’un tüm temsilcileri arasında yıllar süren diyalog ve iş birliği neticesinde yazılan anayasanın askıya alınıp yerine Kays Said tarafından yazılan ve mutlak gücü kendisine veren sözde anayasa koyularak tamamlandı. Bağımsız yargının yok edildiğini gördük, Kays Said, Bağımsız Yüksek Yargı Konseyi’ni de askıya aldı.

Aynı şey Tunus’taki tüm seçimlere vaziyet eden Bağımsız Seçim Komisyonu için yapıldı. Yolsuzluk Önleme Komisyonu’nun ve her bir demokratik kurumun feshedildiğini de gördük. Şimdi, Tunus’ta, kanunun üstünlüğü yok, kuvvetlerin ayrılığı diye bir durum da yok; yürütme, yasama ve yargı.. her şeyi Kays Said kontrol ediyor.