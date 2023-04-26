|
Reklam
Reklam
Dünya

Gannuşi’ye psikolojik işkence

Nahda liderinin kızı Sümeyye Gannuşi tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Gannuşi’ye yöneltilen “şiddeti teşvik etme” suçlamasının halk tarafından kabul görmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said’in strateji değiştirdiğini ve yeni suçlamalar ürettiğini belirtti.

04:00 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi.

Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi.

Tunus’ta 20 Nisan’da tutuklanan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, hapishaneden alınarak terörle soruşturma birimi tarafından sorgulanmak üzere ulusal güvenlik güçlerinin merkezine götürüldü. Nahda liderinin kızı Sümeyye Gannuşi tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Gannuşi’ye yöneltilen “şiddeti teşvik etme” suçlamasının halk tarafından kabul görmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said’in strateji değiştirdiğini ve yeni suçlamalar ürettiğini belirtti. Gannuşi’nin avukatları da olayı doğrulayarak Nahda liderini terörizmle ilişkilendirme çabalarının sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Said’in muhalefeti susturma planı çerçevesinde birçok partinin faaliyetlerine yasak getirilirken, ülkenin en önde gelen muhalif ismi Gannuşi tutuklanmıştı.

100 kişilik ekiple gözaltı

Gannuşi’nin diğer kızı Yüsra Gannuşi ise, babasını göz altına almak için 100 tane sivil görünümlü kişinin evlerine geldiğini söyleyerek yaşanan sürecin Cumhurbaşkanı Said’in sivil toplum ve muhalefet yönelik “cadı avının bir parçası” olduğunu söyledi. Gannuşi’nin tutuklanmasının ardından Nahda Hareketi’nin ve muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin toplantı yapmasının içişleri bakanlığı tarafından yasaklandığı da iddia edildi. Geçtiğimiz ay 30’dan fazla aktivist, hakim, avukat ve sivil toplum üyesi ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Said, 2021 yılında parlamentonun faaliyetlerini yasaklayarak hükümeti feshetmişti.

Soruşturmaları boykot edecek

Tunus polisi ve yargısı, Gannuşi hakkında fabrikasyon suçlamalarla sorguya devam ederken, Nahda liderinin kızı Sümeyye Gannuşi babasının bundan sonra soruşturmaları boykot ederek katılmayacağını açıkladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Sümeyye Gannuşi, babasının şu ana kadar “sahte suçlamalarla” 120 saatten fazla sorguya girdiğini ve bu sürecin Nahda liderini fiziksel ve mental olarak çok yıprattığını, bu sebeple böyle bir karar aldığını ifade etti.





#Tunus
#Raşid el-Gannuşi
#Nahda Hareketi
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.