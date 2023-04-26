Gannuşi’ye psikolojik işkence

Tunus’ta 20 Nisan’da tutuklanan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, hapishaneden alınarak terörle soruşturma birimi tarafından sorgulanmak üzere ulusal güvenlik güçlerinin merkezine götürüldü. Nahda liderinin kızı Sümeyye Gannuşi tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Gannuşi’ye yöneltilen “şiddeti teşvik etme” suçlamasının halk tarafından kabul görmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said’in strateji değiştirdiğini ve yeni suçlamalar ürettiğini belirtti. Gannuşi’nin avukatları da olayı doğrulayarak Nahda liderini terörizmle ilişkilendirme çabalarının sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Said’in muhalefeti susturma planı çerçevesinde birçok partinin faaliyetlerine yasak getirilirken, ülkenin en önde gelen muhalif ismi Gannuşi tutuklanmıştı.

100 kişilik ekiple gözaltı

Gannuşi’nin diğer kızı Yüsra Gannuşi ise, babasını göz altına almak için 100 tane sivil görünümlü kişinin evlerine geldiğini söyleyerek yaşanan sürecin Cumhurbaşkanı Said’in sivil toplum ve muhalefet yönelik “cadı avının bir parçası” olduğunu söyledi. Gannuşi’nin tutuklanmasının ardından Nahda Hareketi’nin ve muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin toplantı yapmasının içişleri bakanlığı tarafından yasaklandığı da iddia edildi. Geçtiğimiz ay 30’dan fazla aktivist, hakim, avukat ve sivil toplum üyesi ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Said, 2021 yılında parlamentonun faaliyetlerini yasaklayarak hükümeti feshetmişti.

Soruşturmaları boykot edecek

Tunus polisi ve yargısı, Gannuşi hakkında fabrikasyon suçlamalarla sorguya devam ederken, Nahda liderinin kızı Sümeyye Gannuşi babasının bundan sonra soruşturmaları boykot ederek katılmayacağını açıkladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Sümeyye Gannuşi, babasının şu ana kadar “sahte suçlamalarla” 120 saatten fazla sorguya girdiğini ve bu sürecin Nahda liderini fiziksel ve mental olarak çok yıprattığını, bu sebeple böyle bir karar aldığını ifade etti.















