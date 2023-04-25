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Dünya

Tunus'ta son 48 saatte 58 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Tunus'ta, son 48 saatte ülkenin sahil bölgelerinde 58 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı, çoğu Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 1242'sinin de kurtarıldığı açıklandı.

16:45 . 25/04/2023 Salı
AA
Tunus

Tunus

Tunus'ta, son 48 saatte ülkenin sahil bölgelerinde 58 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı, çoğu Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 1242'sinin de kurtarıldığı açıklandı.


Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.


Engellenen göç girişimlerine dair de bilgi veren Cebabli, şunları kaydetti:

  • "Pazar günü Safaks, Karkana ve Mehdiyye şehirlerinde 39 düzensiz göç girişimi engellendi, 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve 773 kişi kurtarıldı. Pazartesi günü ulusal güvenlik birimleri, 12 düzensiz göç girişimini engelledi, 469 kişiyi kurtardı ve 28 kişinin cansız bedenine ulaştı."

Düzensiz göçmenlerin İtalya kıyılarına yöneldiğini aktaran Cebabli,
"Kurtarılanların ve cesetlerine ulaşılanların çoğu Sahra Altı Afrika ülkelerine mensup. Böylece 51 düzensiz göç girişiminin önüne geçildi."
ifadelerini kullandı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.


Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.


#Tunus
#Göçmen
#Afrika
37 dakika önce
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