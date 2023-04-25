Tunus'ta son 48 saatte 58 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi. Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki muhalefete "muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine karşı yapılan ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması" çağrısı yapıldı.