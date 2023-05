Gannuşi’nin tutuklanması ve tartışmalar

Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz girişimi ülkede “darbe” olarak nitelendirilmiş ve süreç içerisinde Said’in yasama, yürütme ve yargı erklerini kontrol etme isteğinin kararnamelerle ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Tunus, 25 Temmuz 2021’den, Aralık 2021’de Said tarafından siyasi krizden çıkış için açıklanan yol haritasına kadar, Said’in kararnameleriyle siyasi geleceği belirsiz ve istisnai bir süreç tecrübe etmiştir. Yeni yol haritası ile 25 Temmuz’da anayasa referandumu ve 17 Aralık’ta erken genel seçim yapılacağını duyuran Said, Tunus’taki siyasi atmosferin eski partilerden kurtulmak suretiyle istikrara kavuşmasını hedeflediğini bildirmiştir. Bu süreçte Said, sembolik bir makamda olmasına rağmen yasama, yürütme ve yargı erklerinin hepsine müdahale etmek suretiyle ülkedeki farklı görüşlerdeki siyasi hareketlerin çoğunluğunun yoğun tepkisi ile karşılaşmıştır.