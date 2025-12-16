Gazze’de bir binanın enkazından 45 ceset çıkarıldı

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazze Şeridi’nde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İsrail güçlerinin çekildiği bölgelerde başlatılan çalışmalar, soykırım niteliğindeki savaşın etkilerini ortaya çıkarıyor. Filistin sivil savunma ekipleri, dün Gazze Şehri’nde yapılan çalışmalar sırasında uzun süre önce İsrail ordusu tarafından yıkılan binanın enkazından 45 ceset çıkardı.

"Daha büyük kepçelerimiz olsaydı, müdahale süreci daha kısa sürerdi"

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin, arama çalışmalarına az katlı evlerin enkazında başladığını belirterek, bunun nedeninin, kapasitesi yetersiz ekipmanların yüksek binalar için yetersiz kalmasından kaynaklandığını söyledi. Mahmud Basal, "Binlerce Filistinli, iki yıldan fazla süredir enkaz altında kaldı ve bu, aileleri için büyük acılara yol açtı. Son derece sınırlı kaynaklar ve ilkel ekipmanlarla bu karmaşık ve derin insani görevi üstleniyoruz. Bu, acı bir soruyu gündeme getiriyor: Neden İsrailli cesetleri çıkarmak için büyük bir uluslararası yanıt verilirken, Filistinliler hala enkaz altında kalıyor?" ifadelerini kullandı.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, "Daha büyük kepçelerimiz olsaydı, müdahale süreci daha kısa sürerdi. Sorun şu ki, bu hızla devam edersek, kurtarma çalışmaları için yaklaşık 3 yıla ihtiyaç duyacağız" şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi’ndeki evlerin yüzde 77’si yani yaklaşık 436 bini yıkılmış veya hasar görmüş durumda. Oluşan enkazın 50 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, bu enkazın temizlenerek, cesetlerin çıkarılması 20 yıl sürebilir.







