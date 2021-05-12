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Dünya Gazzede şehit sayısı 43e yükseldi
ORTADOĞU

Gazze'de şehit sayısı 43'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, ''İsrail saldırılarında şehit sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Gazzede şehit sayısı 43e yükseldi
İşgalci İsrail, Gazze'yi bombalıyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 43'e yükseldiği bildirildi.

  • Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısının arttığı belirtildi.

İsrail saldırılarında 13'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 43 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 296'ya çıktığı kaydedildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

  • İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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