Dünya Gazzedeki saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor
ORTADOĞU

Gazze'deki saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda evleri yıkılarak enkaz altında kalan çocuklar, mucizevi şekilde kurtulsalar da yaşadıkları korku dolu anların etkilerini taşıyor. Gazzeli 11 yaşındaki İbrahim Nusayr "Siyonistlerin uçakları evleri haber vermeden bombaladı. Evlerin içinde çocuklar, kadınlar, erkekler ve yaşlılar vardı. Evin enkazı başımıza döküldü ve her taraf toz duman oldu. Durum çok korkutucuydu. Bir anda her yer zifiri karanlık olmuştu ve kurtulmak zor olduğu için herkes kelime-i şehadet getiriyordu" ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi AA
Gazzedeki saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda evleri yıkılarak enkaz altında kalan çocuklar, mucizevi şekilde kurtulsalar da yaşadıkları korku dolu anların etkilerini taşıyor.

Gazzeli İbrahim Nusayr (11), yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesine düzenlediği saldırıda evlerinin de isabet alınarak başlarına yıkıldığını söyledi.

Saldırıdan kurtulan Nusayr, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Siyonistlerin uçakları evleri haber vermeden bombaladı. Evlerin içinde çocuklar, kadınlar, erkekler ve yaşlılar vardı. Evin enkazı başımıza döküldü ve her taraf toz duman oldu. Durum çok korkutucuydu. Bir anda her yer zifiri karanlık olmuştu ve kurtulmak zor olduğu için herkes kelime-i şehadet getiriyordu."

Saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra aileden bir kişinin enkazın altından çıkacak küçük bir yer bulduğunu ve oradaki herkesin buradan çıktığını kaydeden Nusayr, saldırı anında evde yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu ifade etti.

"Korkunç gece"

Nusayr, o gecenin çok korkunç bir gece olduğunu, yıkılan evlerinin enkazından çıkmayı başardıktan sonra çıplak ayakla yürüyerek yakındaki hastaneye sığındıklarını belirterek, hastaneye giderken İsrail uçaklarının attığı füzelerin yakınlarına düşmesi sonucu korkulu anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Nusayr, tüm dünyaya, Filistin halkına yönelik saldırılar nedeniyle dolayı İsrail'i yargılamaları çağrısında bulundu.

Mucizevi kurtuluş

Filistinli kız çocuğu Luma Sehvil (14) de saldırıdan sonra gece yarısına kadar evde kaldıklarını, farklı bölgelere şiddetli saldırıların düzenlendiğini ve herkesin korkulu anlar yaşadığını ifade etti.

Annesi ve İsrail'in saldırılarından kaçarak kendilerine sığınan teyzelerinin evde bulunan çocukları sakinleştirmeye çalıştığını, saldırı seslerinin kısa süreliğine kesildikten sonra saldırıların daha şiddetli bir şekilde tekrar başladığını aktaran Sehvil, saldırıdan mucizevi bir şekilde kurtulduklarını söyledi.

UNRWA okullarına sığındılar

Sema Nusayr (10) da her yere şarapnel parçaları savrulduğunu ve ateşkesten sonra eve döndüklerinde şarapnel parçalarını yataklarının üzerinde gördüklerini belirtti.

Nusayr, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Biz sokakta koşarken, babam yere düşeceğinden korkarak küçük kız kardeşimi kucağında taşıdı. Hastaneye ulaşana kadar hepimiz onun peşinden koştuk ve hastanede saatlerce kaldık."

Nusayr, daha sonra Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait okullara yerleştiklerini ve orada birkaç gün kaldıktan sonra ateşkesin yürürlüğe girmesiyle evlerine döndüklerini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetti.

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Küçük kızın tedavi için Al-Shifa Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıda küçük kızın annesinin ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği aktarıldı.


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