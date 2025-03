Gazze'nin kanlı beşikleri: 17 ayda 1720 yeni doğan bebek katledildi

Katil İsrail'in her 45 dakikada katlettiği bu çocuklar, Gazze'nin oğulları ve kızlarıydı, her birinin masumiyetle ve çocukluğun neşesiyle dolu olması gereken bir hayatı vardı. Öldürülen belgelenmiş çocuklar arasında henüz ilk yaşlarını kutlayamayacak kadar küçük en az 825 bebek, ilk adımlarını atmadan önce öldürüldü. 3 bin 266'sı iki ila beş yaşlarındaki okul öncesi çocuk oyundan, keşiften ve büyümenin basit harikalarından mahrum bırakılarak öldürüldü. Altı ila 10 yaşlarında 4 bin 32 çocuk katledilirken geride boş sınıflar ve neredeyse hiç giyilmeyen okul üniformaları kaldı. 11 ila 14 yaşları arasında 3 bin 646 ortaokul öğrencisi, üç savaştan (2012, 2014, 2021) canlı kurtulmuşken dördüncü savaşta öldürüldü. 15 ila 17 yaş aralığında olan 2 bin 949 genç, bağımsızlık hayallerini ve asla gerçekleşmemiş geleceklerini geride bırakarak dünyaya adım atmaya hazırlanırken öldürüldü. Bu 17 yaşındakiler dört savaşın (2008-09, 2012, 2014, 2021) ardından beşincisinde şehit edildi. Gazze’de 17 ayda şehit edilen çocukların 8 bin 899'u erkek, 6 bin 714'ü ise kızlardı.

HER 45 DAKİKADA BİRİ ÖLDÜRÜLÜYOR

HER 45 DAKİKADA BİRİ ÖLDÜRÜLÜYOR

Siyonist İsrail Gazze Şeridi’nde her 45 dakikada bir çocuğu öldürüyor. Bu, yaklaşık 540 günde her gün ortalama 30 çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor. Gazze’de Sağlık Bakanlığın paylaştığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, kimliği tespit edilen 15 bin 600 çocuk da dahil olmak üzere en az 17 bin 400 çocuğu öldürdü. Öldürülen çocuklardan büyük bir kısmı enkaz altında gömülü kaldı, bunlardan çoğu ise ölü olduğu varsayılıyor. Hayatta kalan çocukların çoğu da birden fazla savaşın travmasını atlattı ve hepsi hayatlarını, doğumlarından itibaren varoluşlarının her yönünü etkileyen İsrail ablukasının baskıcı gölgesi altında geçirdi.