Gazze'nin kanlı beşikleri: 17 ayda 1720 yeni doğan bebek katledildi

İşgalci İsrail 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de tarihin en vahşi soykırımını gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Terör devleti, 50 binden fazla insanı katlederken, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ölenlerin isimlerinin yer aldığı 1516 sayfalık liste yayınladı. Listenin 474 sayfalık kısmı çocukların adlarıyla dolarken, ilk 27 sayfa kundaktaki 0-1 yaş arası bebeklerin isimleri ile doldu.





İLK ADIMINI ATMADAN ÖLDÜRDÜLER

Katil İsrail'in her 45 dakikada katlettiği bu çocuklar, Gazze'nin oğulları ve kızlarıydı, her birinin masumiyetle ve çocukluğun neşesiyle dolu olması gereken bir hayatı vardı. Öldürülen belgelenmiş çocuklar arasında henüz ilk yaşlarını kutlayamayacak kadar küçük en az 825 bebek, ilk adımlarını atmadan önce öldürüldü. 3 bin 266'sı iki ila beş yaşlarındaki okul öncesi çocuk oyundan, keşiften ve büyümenin basit harikalarından mahrum bırakılarak öldürüldü. Altı ila 10 yaşlarında 4 bin 32 çocuk katledilirken geride boş sınıflar ve neredeyse hiç giyilmeyen okul üniformaları kaldı. 11 ila 14 yaşları arasında 3 bin 646 ortaokul öğrencisi, üç savaştan (2012, 2014, 2021) canlı kurtulmuşken dördüncü savaşta öldürüldü. 15 ila 17 yaş aralığında olan 2 bin 949 genç, bağımsızlık hayallerini ve asla gerçekleşmemiş geleceklerini geride bırakarak dünyaya adım atmaya hazırlanırken öldürüldü. Bu 17 yaşındakiler dört savaşın (2008-09, 2012, 2014, 2021) ardından beşincisinde şehit edildi. Gazze’de 17 ayda şehit edilen çocukların 8 bin 899'u erkek, 6 bin 714'ü ise kızlardı.





HER 45 DAKİKADA BİRİ ÖLDÜRÜLÜYOR

Siyonist İsrail Gazze Şeridi’nde her 45 dakikada bir çocuğu öldürüyor. Bu, yaklaşık 540 günde her gün ortalama 30 çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor. Gazze’de Sağlık Bakanlığın paylaştığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, kimliği tespit edilen 15 bin 600 çocuk da dahil olmak üzere en az 17 bin 400 çocuğu öldürdü. Öldürülen çocuklardan büyük bir kısmı enkaz altında gömülü kaldı, bunlardan çoğu ise ölü olduğu varsayılıyor. Hayatta kalan çocukların çoğu da birden fazla savaşın travmasını atlattı ve hepsi hayatlarını, doğumlarından itibaren varoluşlarının her yönünü etkileyen İsrail ablukasının baskıcı gölgesi altında geçirdi.





“RUHUMUN RUHU”NU HAYATTAN KOPARDILAR

Öldürülen çocuklardan biri Reem idi. Kasım 2023'te Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki aile evlerine düzenlenen İsrail hava saldırısında beş yaşındaki kardeşi Tarek'le birlikte öldürüldüğünde henüz üç yaşındaydı. Ölümünün ardından, dedesi Halid Nabhan'ın cansız bedenini kucakladığı ve ona "Ruhumun ruhu" dediği bir video geniş çapta yayıldı ve Gazze halkının katlandığı muazzam acıyı sembolize etti. Halid, canından çok sevdiği torununa değer veriyordu ve her gün onu bir kucaklamayla nasıl karşıladığını hüzünle hatırlıyordu. Zamanını ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye adayan Halid de 16 Aralık 2024'te bir İsrail saldırısında öldürüldü.





DÜNYANIN SESSİZLİĞİ

Zalim İsrail, İkinci Dünya Savaşından sonra en büyük soykırıma imza atarken dünya liderlerin ve özellikle Arap ülke liderlerinin sessizliği damga vurdu. İsrail’in yaptığı katliamları kınamaktan öte geçemeyen söz konusu ülkeler, terör destekçisi ABD ve terör devleti İsrail ile iş birliğini artırdı. Ukrayna’da devam eden savaşta, insan hakları naraları atan ve zulme karşı tavır alan dünya ülkeleri Gazze’deki soykırıma ses bile çıkaramıyor.





10 GÜNDE BİN KİŞİ

Öte yandan, işgalci İsrail ordusu, Gazze’deki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze’de dün sabah saatlerine kadar son 24 saatte 25 kişinin öldürüldüğü, 70 kişinin ise yaralandığı bildirdi. Açıklamada, önceki saldırılarda yıkılan bir binanın enkazından bir kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı. İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan bu yana can kaybının 921’e, yaralı sayısının 2 bin 54’e yükseldiği ifade edildi. İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana da toplam şehit sayısının 50 bin 277’ye, yaralı sayısının 114 bin 95’e ulaştığı aktarıldı.



