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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ramazan Bayramı mesajı: Dualarımız Gazze başta olmak üzere mazlumlar için

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ramazan Bayramı mesajı: Dualarımız Gazze başta olmak üzere mazlumlar için

21:0229/03/2025, Cumartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ramazan Bayramı'nın ülkeye, İslam alemine ve tüm insanlığa, barış ve esenlik getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Bayramın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Küskünlüklerin sona erdiği, büyüklerin ve komşuların ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği bir bayram olsun. Milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, bizi biz yapan değerlerimizi yaşatalım. Dualarımız, Gazze başta olmak üzere bayramı zor şartlarda karşılayan mazlumlar için."


#Cevdet Yılmaz
#Ramazan Bayram
#Sosyal medya

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