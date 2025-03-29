Cevdet Yılmaz'dan CHP'ye sokak tepkisi: 'Gençlerimizin geleceği ile oynuyorlar'

"Özgüveni olan, milli değerleri sahiplenen, yenilikçi ve girişimci gençlerin; katma değeri yüksek ekonomi ve herkesi kapsayan kalkınma vizyonumuzun da ana taşıyıcısıdır. Ancak, gençlerin siyasete katılımlarını sokak terörü ile karıştırmak, gençlere de demokrasiye de büyük haksızlık olur. Gençlerimiz ve ülkemiz için daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz. Kamu düzenini bozanlar, ekonomimizi hedef alanlar, kaos ortamı arayışında olanlar, herkesten çok çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği ile oynamaktadırlar. Şair Ahmed Arif'in sözleriyle; 'Bunlar, engerekler ve çıyanlardır, bunlar, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır, tanı bunları, tanı da büyü.' Her kim gençlerimizi meşru olanın dışına, suça ve kamu düzenini bozmaya çağırıyorsa, gençlerin ve ülkemizin geleceğini karartmaya çalışıyordur. Aileler çocuklarına, gençler birbirlerine sahip çıktığı sürece, gençlerimizi bu tuzağa çekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır"