Dünya Gözleri morardı ve elmacık kemiği kırıldı İngilterede Müslüman kıza saldıran çift gözaltına alındı
AVRUPA

Gözleri morardı ve elmacık kemiği kırıldı: İngiltere’de Müslüman kıza saldıran çift gözaltına alındı

İngiltere’de otobüste 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldıran kadın ve eşi polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Müslüman bir kıza, ırkçı bir çift saldırıp yumruklamıştı.
Müslüman bir kıza, ırkçı bir çift saldırıp yumruklamıştı.

Sheffield kentinde 40 yaşındaki bir kadın, otobüse binen 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. Irkçı hakaretlerde bulunan kadın, kız çocuğunu yumruklayıp yerde sürükledi. Kız çocuğunu yere yatıran kadın yumruk atmaya devam ederken çevredekilerin seyirci kalması ise tepki çekti. Kadının eşinin de kız çocuğunu korumaya çalışan arkadaşlarını iterek engellemeye çalıştığı görüldü. Irkçı kadın, çocuğa saldırmayı bıraktıktan sonra çevredeki bir kişiyle daha tartıştı. Ancak bu kez eşi kadına engel oldu.

Müslüman kıza ırkçı saldırı
OYNAT
Müslüman kıza ırkçı saldırı
İngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.

Gözleri morardı ve elmacık kemiği kırıldı

Saldırıya uğrayan çocuğun kız kardeşi, kadının kardeşine ırkçı hakaretlerde bulunması üzerine tartışma çıktığını, sonrasında kadının saldırmaya başladığını söyledi. Kız kardeş polise verdiği ifadede, saldırıya uğrayan kardeşinin gözlerinin morardığını ve elmacık kemiğinin kırıldığını belirtti.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, 4 Aralık Çarşamba günü saat 16.05’te meydana gelen ırkçı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren kadın ve 44 yaşındaki eşinin kamu düzenini bozma ve ırkçı ağır fiili saldırıdan gözaltına alındığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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