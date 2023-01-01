Granada'da Endülüs İslam dönemine ait yeni bir Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı

"Geçmişte inşaat çalışmalarında bulunan insan kalıntıları ya tekrar toprağa gömülüp üzerine inşaat yapılıyordu ya da çöpe atılıyordu. Özellikle son 20 yıldır bu işler çok daha düzenli ve kontrollü yapılıyor. Bu zamana kadar yapılan kazılarda sadece belgelendirilmiş olanları hesapladığımızda 10 binden fazla Müslüman'a ait kalıntılar çıkartıldı."