Granada'da Endülüs İslam dönemine ait yeni bir Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı

Granada / İspanya
İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin önemli kentlerinden Granada'da Endülüs İslam döneminden (711-1492) kalma bir Müslüman mezarlığı, restorasyon halindeki binanın zemininde yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarıldı.
İber Yarımadası'ndaki son Müslüman devleti olarak bilinen, 13. ve 15. yüzyıllar arasında var olan Gırnata Emirliği'nin başkenti Granada'da (eski adıyla Gırnata) Katolik Krallar döneminde (1474-1516) ortadan kaldırılan Müslüman tarihinin izleri günümüzde aranıyor.
Endülüs İslam medeniyetine ait araştırmalar yapan arkeolog Dr. Amjad Suliman, verdiği demeçte, Granada antik kent merkezinde, "Bab al-Fukhareen" (Çömlekçiler Mahallesi) olarak bilinen bölgedeki bir binanın zemininde yaklaşık 1,5 aydır yürüttükleri kazılarda kentteki 8 Müslüman mezarlığından birini ortaya çıkardıklarını söyledi.
Realejo adıyla bilinen Granada'nın bu tarihi bölgesinde, kentteki 8 Müslüman mezarlığından 3'ünün bulunduğunu aktaran Suliman, ortaya çıkardıkları Çömlekçiler Mezarlığı'nda şimdiye kadar 40'tan fazla Müslüman'a ait kalıntılar bulduklarını, bu küçük alanda toplamda 150 kadar Müslüman'ın gömülü olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.
Bulunan insan kalıntılarının gömülme şekline, etrafındaki eşyalara bakarak Müslümanlara ait olduğunu anladıklarını belirten Suliman, küçük bir alanda yapılan kazılarda, yerin altında üç mezar tabakasına ulaştıklarını, aynı zamanda üzerlerinde Arapça yazılar olan, El Hamra Sarayı'ndakilere benzer çok sayıda çanak, çömlek parçaları bulduklarını dile getirdi.
Binaların veya arsaların zeminlerinden çıkartılan kalıntılar, antropolojik analizlerden sonra günümüzde kullanılan bölgedeki Müslüman mezarlıklarına defnediliyor.
Granada'da günümüzde, büyük çoğunluğunu göçmenlerin oluşturduğu yaklaşık 40 bin kadar Müslüman yaşıyor.