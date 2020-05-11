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Dünya Güney Kıbrısta aile dramı Rum eşinden çocuğu olan Türk baba adalet arıyor
AVRUPA

Güney Kıbrıs'ta aile dramı: Rum eşinden çocuğu olan Türk baba adalet arıyor

Güney Kıbrıs’ta yaşayan 17 yıldır yaşayan Erkan Bozkurt, Pani adında bir Rum ile evlendi. Rum yönetimi ise, Türk vatandaşı olduğu gerekçesiyle Bozkurt'u 6 yıldır vatandaşlığa almadığı iddia edildi. Rum eşinden çocuk sahibi olan Bozkurt, yıllardır çocuğunun babası olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

Haber Merkezi DHA
Erkan Bozkurt ve ailesi.
Erkan Bozkurt ve ailesi.

Güney Kıbrıs’ta yaşayan 17 yıldır yaşayan Erkan Bozkurt (32) Pani (36) adında Kıbnslı Rum ile evlendi. Bozkurt Pani ile evliliğinden bir çocuk dünyaya getirirken, Rum Kesimi makamlarına vatandaşlık başvurusunda bulundu. Bozkurt'un vatandaşlık başvurusunun çoğu kez reddedildiği, nedeninin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ileri sürüldü.

Erkan Bozkurt'un oğlunun kimliği.

Erkan Bozkurt, "Baba olduğumu bir türlü kanıtlayamıyorum. Çocuklar benim ama Rum yönetimi, Türk olduğum için çocuklarımın kimliğine adımı yazmıyor" dedi. Bozkurt, çocuklarının kimlikleri için Rum İçişleri Bakanlığı'na başvurduğunu ancak Bakanlık, Güney Kıbrıs kimlik kartına aile bölümüne baba adını yazmadığını ifade etti.

Erkan Bozkurt'un oğlunun kimliği.


"GÜNEY KIBRIS'IN YAPTIĞI ZULÜMDÜR"

Rum Kesimi'nin davranışlarını eleştiren Bozkurt, "Bu bize yapılan bir zulümdür" dedi.

Baba adı kısmı boş bırakılmış.

Erkan Bozkurt olayla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Uzun yıllardır bir mücadele veriyoruz. Eşim Pani'nin görüşmediği kişi kalmadı. Ama bir sonuç elde edemedik. Rumlar, beni baba olarak kabul etmedi, çocuklarımın babası olduğumu resmi evraklarda gösteremiyorum" dedi. Tek istediğinin çocuklarının babası olduğunu kanıtlamak olduğunu ifade eden Bozkurt, "Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Türküm diye çocuklarımın babası kabul edilmemem, faşist bir zihniyetin göstergesi. Türk makamlardan yardım istiyorum" diye konuştu.

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