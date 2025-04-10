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Güney Kore'den tarihi bir ilk: Suriye'de diplomatik ilişkiler kuruldu

Güney Kore'den tarihi bir ilk: Suriye'de diplomatik ilişkiler kuruldu

21:1110/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
AA
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Suriye ve Güney Kore Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngören anlaşmayı imzaladı.
Suriye ve Güney Kore Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngören anlaşmayı imzaladı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yeol'u ve beraberindeki heyeti iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması üzerine başkent Şam'da anlaşma imzaladı

Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, başkent Şam'a resmi ziyarette bulunan Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul'u ve beraberindeki heyeti Halk Sarayı'nda kabul etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile Cho, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngören anlaşmaya imza attı.

Güney Kore basınında ziyarete ilişkin haberlerde,
Cho'nun, Suriye'yi ziyaret eden ilk Güney Kore Dışişleri Bakanı olduğu bildirildi.

Devrik Baas rejiminin Kuzey Kore ile yakın ilişkiler kurduğu hatırlatılan haberlerde, Şam'da imzalanan anlaşmayla Güney Kore'nin Suriye ile ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtığına işaret edildi.




#suriye
#Güney Kore
#Baas Rejimi
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