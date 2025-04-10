Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, başkent Şam'a resmi ziyarette bulunan Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul'u ve beraberindeki heyeti Halk Sarayı'nda kabul etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile Cho, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngören anlaşmaya imza attı.

Güney Kore basınında ziyarete ilişkin haberlerde, Cho'nun, Suriye'yi ziyaret eden ilk Güney Kore Dışişleri Bakanı olduğu bildirildi.

Devrik Baas rejiminin Kuzey Kore ile yakın ilişkiler kurduğu hatırlatılan haberlerde, Şam'da imzalanan anlaşmayla Güney Kore'nin Suriye ile ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtığına işaret edildi.











