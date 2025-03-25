Güney Sudan Doktorlar Birliği çağrı yaptı: Kolera salgınına acil çözüm bulunmalı

SSDU Genel Sekreteri Luka Dut, AA muhabirine, halk ve toplum sağlığının hükümetin sorumluluğunda olduğunu ve hükümetin her türlü tedbiri alması gerektiğini söyledi.

Dut, "Herhangi bir hükümet halkın sağlığıyla ilgilenmek için vardır. Sağlık Bakanlığının, etkilenen topluluklar için gerekli tıbbi malzemeleri tedarik etmek için fona ihtiyacı vardır." dedi.

Dut, SSDU'nun hükümete, "birçok eyalete yayılan ve binlerce kişinin hayatını tehlikeye atan" kolera salgınının kötüleşmesine çözüm bulması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığının aşılama ve vaka yönetimi açısından yaptığı müdahalelerin Birlik eyaletinde kolera yayılımını azalttığını ifade eden Dut, Pibor İdari Bölgesi'nde ise vaka sayısında artış olduğunu dile getirdi.

Dut, durumun kritik olduğunun ve can kayıplarının önlenmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güney Sudan Doktorlar Birliği, daha önce yaptığı açıklamada da salgının yalnızca bir sağlık acil durumu olmadığını, aynı zamanda temiz suya erişimin yetersizliği, yetersiz sanitasyon ve kırılgan sağlık sistemi nedeniyle daha da kötüleşen bir insani kriz olduğunu belirtmişti.

Açıklamada, en çok etkilenen kesimlerin çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar olduğu ifade edilerek, en savunmasız kesimlerin korunmasının acil gerekliliği vurgulanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, geçen hafta vatandaşları, özellikle yağmur mevsimi yaklaşırken koleranın yayılmasını önlemek için tıbbi önlem tedbirlerine uymaya çağırmıştı.

Ekim ayından bu yana ülke genelinde kolera sebebiyle 700 kişinin hayatını kaybettiği ve vaka sayısının 40 bin 800'den fazla olduğu bildirilmişti.







