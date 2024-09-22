Sudan'da kolera salgını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 370'e yükseldi

ABD'nin New Hampshire eyaletinde, nadir görülen ve sivrisinekler tarafından bulaşan Doğu At Ensefaliti virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, hastanın yetişkin olduğunu ve ciddi merkezi sinir sistemi hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, ancak hastalığa yenik düştüğünü söyledi.