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Sudan'da kolera salgını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 370'e yükseldi

Sudan'da kolera salgını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 370'e yükseldi

15:4722/09/2024, Pazar
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Sudan'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 370'e yükseldiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki kolera vakası sayısının 12 bin 201'e çıktığı ifade edildi.


Açıklamada, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e yükseldiği belirtildi.


Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.


Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.





#kolera salgını
#Sudan
#bulaşıcı hastalık

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