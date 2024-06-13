Kolera salgını 30 can aldı: Uyarılar peş peşe yapılıyor

Koronavirüsün başkenti Çin'in Wuhan kenti, bu kez de bir kolera vakasıyla gündeme geldi. Çin, bölgedeki bir öğrencide kolera tespit edildiğini açıkladı. Vaka tespitinin ardından salgın riskine karşı ülkede alarm verildi ve üst düzey önlemler alınmaya başlandı. Peki Kolera nedir, nasıl bulaşır? Kolera hastalığının belirtileri neler? Kolera aşısı var mı? Kolera hastalığı nasıl tedavi edilir? Koleranın tedavi yöntemi nedir? Ayrıntılar haberimizde...