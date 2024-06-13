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Dünya

Kolera salgını 30 can aldı: Uyarılar peş peşe yapılıyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, halka suyu içmeden önce kaynatmaları, temiz ve kapalı kaplarda saklamaları konusunda uyarılarda bulundu.

15:41 - 13/06/2024 Perşembe
AA
Nijerya'da kolera salgını
Nijerya'da kolera salgını
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkenin 30 eyaletine bağlı 96 bölgesinde 1141 kolera vakası görüldü. Salgın nedeniyle 30 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yetkililer, halka suyu içmeden önce kaynatmalarını, temiz ve kapalı kaplarda saklamalarını tavsiye etti.

Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio"
bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.


#kolera
#Nijerya
#salgın
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