Gurula paylaştılar: Siyonazi Kampı

Gazze’nin birçok bölgesinde Filistinli sivilleri gözaltına alan, yarı çıplak şekilde teşhir eden ve işkence uygulayan işgalci güç İsrail, tüm dünya tarafından tepki çeken bu uygulamasına bir yenisini daha ekledi. Yerel medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde işgal altındaki Gazze Şeridi’ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların, hatta bebek ve engellilerin de olduğu çok sayıda Filistinlinin yarı çıplak şekilde teşhir edildiği görüntüler büyük tepki topladı. İsrail ordusuna eşlik eden Siyonist gazetecinin gururla paylaştığı görüntüler, Gazze’deki zulmü bir kez daha gözler önüne serdi.

Namluları doğrulttular

Aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlileri alıkoyan ve yarı çıplak şekilde soyarak stadyumda teşhir eden İsrail güçlerine ait tankların namlularının da bu Filistinlilere doğru çevrili olduğu görüldü. Paylaşılan videoda, yürümekte zorluk çekecek kadar yaşlı olduğu için askerlerin koluna girdiği bir Filistinlinin bile bu işkenceye dahil edilmesi, vahşetin boyutlarını da ortaya çıkarmış oldu. Filistinlilerin ellerindeki kağıtları yukarıya kaldırarak yürütüldüğü, daha sonra tek sıra halinde oturtularak dizildiği ve bu sırada da çevrelerinde sürekli olarak İsrailli askerler ve tankların devriye dolaştığı görüldü.

Bebek bile var

Filistinlilerin teşhir edildiği videonun bir yerinde, engelli olduğu anlaşılan tekerlekli sandalyedeki bir Gazze’de yaşayan Filistinlilerin dahi üzerinin çıkarıldığı ve arkadaşlarının kendisine yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Ayrıca yarı çıplak şekilde teşhir edilen Filistinlilerden birisinin olduğu anlaşılan battaniyeye sarılı bir bebeğin silahlı bir İsrail askerinin kucağında olduğu da görüntülere yansıyanlar arasında.

Soruşturma çağrısı

ABD’nin büyük Müslüman sivil haklar kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), yüzlerce Filistinlinin teşhir edildiğini gösteren görüntülerin uluslararası bir soruşturmaya tabi tutulması çağrısında bulundu. Kuruluştan yapılan açıklamada, “Yüzlerce erkeği, kadını, engelliyi, yaşlıyı ve hatta bir bebeği bu tür iğrenç bir teşhirle küçük düşürmeye çalışmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu olay ve İsrail’in Gazze’de işlediği diğer savaş suçları hakkında uluslararası bir soruşturma başlatılmalıdır” açıklaması yapıldı.

Daha önce de yapmıştı

Terör devleti, daha önce de gözaltına aldığı çok sayıda Filistinliyi kamyonlara bindirerek farklı bölgelere götürmüştü. Filistinlilerin çukurun etrafında oturtuldukları görüntüler dünyada büyük ses getirmişti. İşgalci güç ilk başta bu insanların ele geçirilen direnişçiler olduğunu söylese de bu iddiası kısa sürede çürütülmüş ve Gazzeli siviller olduğu ortaya çıkmıştı. Bu şekilde gözaltına alan Filistinlilerden bazılarının daha sonra infaz edildiği de kaydedildi.

Gazze'deki tüm erkekleri öldürün

Terör devleti İsrail askerlerinin 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nde "yanlışlıkla öldürdüğü" açıklanan 3 İsrailli esirin katledilmesine ilişkin yapılan ön soruşturmada, İsrailli askerlere "savaşabilen erkekleri öldürme emri" verildiği ortaya çıktı. Gazze'nin Şucaiyye bölgesinde, 15 Aralık'ta 3 İsrailli esirin İsrail güçleri tarafından öldürülmesine ilişkin ön soruşturmanın tamamlandığı açıklandı. Soruşturmaya dair açıklamada, Şucaiyye’de askerlere olay gününde yeni emirler verildiği belirtildi. Daha önce işgalci güç askerlerine, Gazze'de "Gördüğünüz her şeyi vurun" emri verildiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nde iki İsrail askerinin, İsrail'e ait tanktan açılan ateş sonucu öldürüldüğünü bildirdi. Ordu açıklamasında da çatışmalarda ikisi subay 3 askerin daha öldüğü kaydedildi. 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 161'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 495'e yükseldi. Hamas ise İsrail kayıplarının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor.







