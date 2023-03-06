Hamaney’den 'zehirlenme' tepkisi: Affedilemez bir suç

İran’da son 3 ay içerisinde Kum, Burucerd, Tahran ve Erdebil şehirlerindeki 71’i aşkın okulda görülen ve bin 600’ün üzerinde kız öğrencinin zehirlendiği olaya zehirli bir gazın sebep olduğu açıklanmıştı. İran Meclisi Sağlık Komisyonu üyesi Zehra Şeyhi, ülke genelinde toplam bin 657 kız öğrencinin zehirlendiğini belirterek,

"Bugüne kadar Kum şehrinde 799, Burucerd şehrinde 400, Tahran şehrinde 350 ve Erdebil şehrinde ise 108 kız öğrenci zehirlendi"