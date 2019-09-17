Dünya Hamastan Gazze ablukasına dair açıklama
ORTADOĞU

Hamas'tan Gazze ablukasına dair açıklama

Hamas'tan Gazze ablukasına dair açıklama

Hamas, İsrail ile dolaylı olarak yapılan çatışmasızlık mutabakatı görüşmeleri aracılığıyla Gazze ablukasının kaldırılması konusunda atılan adımların yetersiz olduğunu belirtti. Hamas yöneticisi İsmail Rıdvan, "Gazze'den ablukanın kaldırılması uygulamalarının tamamlanması gerekiyor. İşgal güçlerinin, çatışmasızlık mutabakatı görüşmelerine bağlı kalması lazım" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Gazze'ye 2006 yılından beri hukuksuzca abluka uygulanıyor. (arşiv)
Gazze'ye 2006 yılından beri hukuksuzca abluka uygulanıyor. (arşiv)

Hamas, İsrail ile dolaylı olarak yapılan çatışmasızlık mutabakatı görüşmeleri aracılığıyla Gazze ablukasının kaldırılması konusunda atılan adımların yetersiz olduğunu belirtti.

  • Hamas yöneticisi İsmail Rıdvan, "Gazze'den ablukanın kaldırılması uygulamalarının tamamlanması gerekiyor. İşgal güçlerinin, çatışmasızlık mutabakatı görüşmelerine bağlı kalması lazım." dedi.

Mısır tarafının, İsrail'in ateşkes görüşmelerine bağlı kalması için üzerine düşeni yaptığını ifade eden Rıdvan, Mısır tarafıyla kurulan iletişimin kesilmediğini belirtti.

İsrail'e saldırı uyarısı

Hamas'ın Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini organize etmeye devam edeceğini kaydeden Rıdvan, direnişlerini ve yürüyüşlerini sürdüreceklerini vurguladı. Öte yandan Rıdvan İsrail'e, Gazze'ye karşı herhangi bir saldırının sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

  • İsrail'in Gazze'ye yönelik tehditlerinin seçim öncesi açıklamaları olduğunu belirten Rıdvan, İsrail'in herhangi bir saldırı düzenlemesi durumunda başvuracakları seçeneğin direniş olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, Gazze'ye her an saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.

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