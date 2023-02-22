Her türlü yardıma ihtiyaç var: Suriye'deki dram katlanarak büyüyor

12 yıldır iç savaşın olumsuz etkileriyle boğuşan Suriyeliler, Kahramanmaraş merkezli depremlerle bir kez daha sarsıldı. Hem rejim hem muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde 6 bine yakın can kaybı yaşanırken, binlerce kişi de yaralandı, yüzlerce çocuk ailesiz kaldı. Halihazırda savaştan dolayı birçok kişinin yerlerinden olduğu muhaliflerin kontrolündeki ülkenin kuzeybatı bölgelerinin, depremin olumsuz etkileriyle mücadele ediyor. Yeni Şafak’a konuşan Suriyeli gazeteci Fared Al Mahlool, bölgede insani durumun çok ağırlaştığını ve bir an önce uluslararası desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Gıda, giyim, ısınma

Depremin ilk anından itibaren bölgede kurtarma faaliyetlerini takip eden Mahlool, 14 günün sonunda Suriye Sivil Savunma ekipleri (Beyaz Baretliler) tarafından yürütülen kurtarma operasyonlarının sona erdiğini ve enkaz temizleme faaliyetlerinin başladığını belirtti. Evlerini kaybedenlerin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini ifade eden Suriyeli gazeteci, “Bu merkezlerde, her türlü hayati madde eksik. İnsanların yemek, temel sağlık malzemeleri, çocuklar için süt, giysiler ve soğuk havaya karşı ısınma ihtiyaçları bulunuyor” şeklinde konuştu.

Önceki akşam gerçekleşen deprem sonrası Suriyeliler geceyi dışarıda geçirdi.

Hastanelerde durum çok kötü

Esed rejiminin yıllar süren hava saldırıları nedeniyle sağlık altyapısı ciddi zarar gören bölgede yaralıların çok zor şartlarda olduğunu ifade eden Mahlool, “Deprem binlerce insanı öldürdü ve birçok insan da yaralı. Hastanelerde durum çok acı verici. Uluslararası yardım geldi ama çok yetersiz. Bölgenin çok daha fazla yardıma ihtiyacı var” dedi.

Son depremde 5 can kaybı

Son olarak pazartesi akşamı yaşanan Hatay merkezli deprem de bölgede büyük korkuya sebep oldu. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 6,4 büyüklüğündeki depremde Suriye’de 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Beyaz Baretliler, depremde 190 kişi çatlaklar ve panik gibi sebeplerle yaralandığını ve bazı binaların da zarar gördüğünü söyledi. Deprem sebebiyle halk da geceyi zorlu kış şartları altında sokaklarda, araçlarda ve bahçelerde geçirdi. Artçı sarsıntılar nedeniyle korkan birçok kişi evlerine girmekten kaçındı. İdlib’e bağlı Harem şehrindeki bir hastanede de depremin şiddeti büyük paniğe neden oldu. Depremin kaydedildiği esnada hastanede tedavi gören çok sayıda çocuk büyük korkuya kapıldı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle korkan çocuklar, çığlık atarak ağlamaya başladı.

Mucize bebeği halası evlat edindi

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Suriye'nin Halep kentine bağlı Cinderes kasabasında enkaz altında dünyaya gelen mucize bebeği, halası ve eniştesi evlat edindi. Sağlık görevlilerinin Arapça "Mucize" anlamına gelen "Aya" adını verdikleri bebeğe şimdi annesinin adı olan "Afraa" ismi verildi. Talihsiz bebeğin annesi doğumdan hemen sonra enkaz altında hayatını kaybetti. Afraa'nın kurtarılma görüntüleri tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve binlerce kişi bebeği evlat edinmek istemişti.

BM: Yardımları hızlandırın

Birleşmiş Milletler (BM), üye ülkelere depremlerden sonra Türkiye ve Suriye için başlatılan yardım kampanyasına daha hızlı katkıda bulunmaları için çağrıda bulundu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Suriye ve Türkiye'ye yardımlarla ilgili çok memnun olduğumuzu söylemek zor çünkü çok daha hızlı bir şekilde çok daha fazla paraya ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Milad Kulesi’nde Türk bayrağı

İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Milad Kulesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Türk bayrağı yansıtılarak aydınlatıldı. Kentin simgelerinden ve Tahran Belediyesi tarafından ışıklandırılan ülkenin en yüksek kulesine, Türkçe ve Farsça "Aziz Türkiye milleti başınız sağ olsun" mesajı yansıtıldı.



