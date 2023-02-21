Damla damla merhamet: Dünyanın dört bir yanında yediden yetmişe Türkiye için seferber oldular

Kahramanmaraş merkezli büyük felaket sonrası dünyanın dört bir yanından çocuk yaşlı çok sayıda yardımsever, Türkiye’nin yaralarına merhem olmak için seferber oldu. Birçok ülkede, depremzedeler için yardım kampanyaları düzenlendi. Hac parasını bağışlayan dedeler, kumbarasını açan çocuklar, sırtındaki paltoyu çıkarıp yardım TIR’larına koyanlar, okul harçlıklarını toplayıp bağışlayan öğrenciler ve daha niceleri yürekleri ısıttı. Yediden yetmişe çok sayıda insan, Türkiye’nin yardımına koşmak için çaba gösterirken, Son olarak Ugandalı Müslüman öğrenciler 10 bin dolar yardımda bulundu. Pakistanlı doktorlar 365 bin dolardan fazla bağışta bulunurken, Filistinli çocuklar, depremzede kardeşleri için resimler çizdi ve oyuncaklarını bağışladı.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR YÜREK ISITTI

Abluka altındaki Gazze'de Filistinli sivil toplum kuruluşları, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış kampanyası ve dayanışma etkinliği düzenledi. Kampanyaya Filistinli çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklere katılan çok sayıda Filistinli çocuk, Türkiye, Suriye ve Filistin bayrakları ve deprem bölgelerinden karelerin yer aldığı fotoğrafların yanı sıra "Kalbimiz masum insanlar için sızlıyor", "Her daim sizinleyiz", "Geçmiş olsun Türkiye ve Suriye", "Tek yürek iki millet", "Acınız acımızdır", "Filistin sizinle beraber" yazılı dövizler taşıdı. Yüzlerini Türk ve Suriye bayrakları renkleriyle boyayan Filistinli çocuklar, harçlıklarını, çizdikleri resimleri, yazdıkları mektupları ve oyuncaklarını Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yolladı.

PAKİSTANLI DOKTORLARDAN BAĞIŞ

ABD'de yaşayan Pakistanlı doktorlar da Türkiye için kendi aralarında para topladı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Mesud Han, Kuzey Amerika Pakistanlı Doktorlar Birliği tarafından düzenlenen çevrim içi etkinliğe katıldı. Açıklamada, "Pakistanlı kardeşlerimiz sayesinde, Türkiye'ye deprem yardımları için 365 bin dolardan daha fazla yardım toplandı. Desteğinize minnettarız" mesajına yer verildi.

UGANDALI ÖĞRENCİLER HARÇLIKLARINI VERDİ

Ugandalı Müslüman öğrenciler de yardım kampanyası düzenledi. Ugandalı Müslüman öğrencilerden Salim Mubekete, Uganda'daki bazı okullarda düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 10 bin dolar topladıklarını belirterek, "Türkiye'deki kardeşlerimizin başına gelenler ve birçok insanın hayatını kaybetmesi bizi üzdü" dedi. Türkiye'nin kendilerine birçok kez yardımda bulunduğunu hatırlatan Mubekete, şimdi de kendilerinin yardımda bulunmak istediklerini sözlerine ekledi.

SOMALİLİ YETİMLER DUA ETTİ

Senegal'de Müridi tarikatı şeyhi Serigne Mountakha Mbacke depremlerden etkilenenler için 165 bin dolar bağışladı. Senegal'in en önemli tasavvufi oluşumlarından Müridi tarikatının toplum ve siyaset üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor. Somali'nin başkenti Mogadişu'daki kız yetimhanesinde kalan öğrencilerle depremlerden etkilenenler için dua ve Kuran okuma programı gerçekleştirdi. Yetimhanedeki çocuklar hayatını kaybedenler için dualar etti.

İTALYA’DAKİ TÜRKLER DEPREMZEDELERİ ANDI

İtalya'da bulunan Türk öğrenciler de depremlerin ardından Türkiye'ye destek ve dayanışma için farklı kentlerde bir araya geldi. Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'nun ünlü Duomo Katedrali önündeki meydanda bir araya gelen çok sayıda Türk öğrenci, depremzedeler için saygı duruşunda bulundu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanda buluşan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın birlikte okunmasının ardından yardım kampanyalarına dikkati çekmek için İtalyanca ve İngilizce yardım bildirileri dağıttı.

PAPAZ VE İMAMLARDAN DUA

Almanya’nın Heilbronn kentinde de, deprem felaketinde etkilenenler için imamlar ve papazla tarafından dua edildi. Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Heilbronn kentindeki Kiliansplaz Meydanı’nda Türkiye’deki deprem felaketinde etkilenenler için anma ve dua etkinliği düzenlendi. İmamlar ve papazla tarafından dualar edilen etkinliğe, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda Türk ve Alman hayırseverler katıldı. Heilbornn şehrinin merkezine kurulan yardım çadırı ile 1 haftada ayni yardımların yanı sıra AFAD’a bağışlanmak üzere 78 bin 577 euro nakit yardım toplandı.



