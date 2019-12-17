Dünya Hindistanda ırkçı yasaya tepki büyüyor
ASYA

Hindistan’da ırkçı yasaya tepki büyüyor

Hindistan’da dini baskıdan kaçarak ülkeye gelen göçmenlere vatandaşlık veren, ancak aynı durumdaki Müslümanları dışlayan yasaya karşı gösteriler ülke geneline yayıldı. Polisin sert müdahale ettiği olaylarda 6 kişi öldü. Bazı bölgelerde internet askıya alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hint polisinden sert müdahale
Hint polisinden sert müdahale

Hindistan’da, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen ırkçı ve İslamofobik Vatandaşlık Yasası’na karşı düzenlenen gösteriler ülke genelinde sürüyor. Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi’de Jamia Millia Islamia Üniversitesi (JMI) ve Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh Müslüman Üniversitesi öğrencilerinin protesto gösterisine dün sert müdahalede bulunan ve çok sayıda öğrencinin yaralanmasına yol açan polis şiddeti, ülkenin çeşitli eyaletlerindeki üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi. Delhi polisi, dün başkentteki Jamia Millia İslamia Üniversitesine izin almadan girerek öğrenci ve üniversite çalışanlarına biber gazı ve gerçek mermilerle müdahalede bulunmuştu. Güneyde de Kerala eyaletinde gece boyu protestolar sürdü.

İNTERNETE KISITLAMA

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerji, başkent Kalküta’da yasa değişikliğine karşı protesto çağrısında bulundu. Eyaletin dört bölgesinde internet hizmetine erişim askıya alındı. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin 10 bölgesinde internet hizmetine erişim kısıtlaması 24 saat daha uzatılırken, Uttar Pradeş eyaletinin Aligarh, Meerut ve Saharanpur bölgelerinde internet hizmetine erişim kısıtlandı. Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014’ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

  • Otobüsleri kim yaktı?
  • Öte yandan sosyal medyada yayımlanan bazı videolarda, Yeni Delhi polisinin, hasar gören bir otobüsün içerisine bir bidonla sıvı madde döktüğü görüldü. Bu görüntülerin üzerine çok sayıda kullanıcı, polisin, otobüsleri ateşe verdiğini ve bu suçu protestocuların üzerine attığı yorumunda bulundu. Yeni Delhi Polisi ise iddiaları reddetti. Başkent Yeni Delhi’de önceki gün düzenlenen protestolarda otobüslerin göstericiler tarafından yakıldığı iddia edilmişti.

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