Dünya Hırvatistanda 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AVRUPA

Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Petrinja'da 29 Aralık'taki büyük depremin ardından her gün yeni bir sarsıntı yaşanıyor

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Petrinja olan depremin yerel saat ile 18.02'de meydana geldiği belirtilerek, sarsıntının başkent Zagreb'de de hissedildiği ifade edildi.

Depremin ardından hasar ihbarı yapılmazken, Petrinja'da 29 Aralık 2020'deki 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından her gün sarsıntı yaşanıyor.

Petrinja'da 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı 6,3'lük depremde çok sayıda bina hasar görmüş, 160 bin kişi de depremden etkilenmişti.

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