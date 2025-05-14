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Hız sınırını ikinci kez aşan ördek ülkeyi karıştırdı: 'Aynı tarihte ve aynı hızda'

Hız sınırını ikinci kez aşan ördek ülkeyi karıştırdı: 'Aynı tarihte ve aynı hızda'

09:5014/05/2025, Çarşamba
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İsviçre'de yetkililer 7 yıl arayla aynı yerde ve aynı tarihte hız sınırını aşan yaban ördeğini araştırıyor.

Geçen ay İsviçre'nin merkezinde hız sınırını aştığı tespit edilen ördek yetkilileri şaşkınlığa uğrattı. Aynı ördeğin hız sınırını yıllar önce aynı şekilde aşarak radara yakalandığı ve yetkililerin dikkatini çektiğini öğrenildi.


Belediyenin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Bern yakınlarındaki Köniz kasabasının polisinin 13 Nisan'da çekilen radar görüntülerini incelerken, hız tuzağına yakalananlar arasında bir yaban ördeğinin de bulunduğu tespit ederek şaşkınlığa uğradığı belirtildi.

Gönderide, ördeğin 30 km/s hız sınırı olan bir bölgede 52 km/s hızla giderken yakalandığı aktarıldı. İlk olarak pazartesi günü Berner Zeitung gazetesinin duyurduğu olay, sonradan daha da tuhaf bir hal aldı.


YEDİ YIL ÖNCE AYNI YERDE AYNI HIZDA

Facebook'taki paylaşımda, tıpatıp aynı görünen bir ördeğin tam yedi yıl önce, aynı tarihte ve tam da aynı hızda uçarken görüntülendiği duyuruldu.

Belediye, olayın gecikmiş bir 1 Nisan şakası ya da "sahte" bir fotoğraf vakası olup olmadığını değerlendiriyor. Ancak Guardian'ın aktardığına göre polis müfettişliği, görüntülerde oynama yapmanın veya radar sistemini manipüle etmenin imkansız olduğunu belirtti.


Belediye, bilgisayarların her yıl İsviçre Federal Metroloji Enstitüsü tarafından kalibre edilip test edildiğini ve çekilen fotoğrafların mühürlendiğini bildirdi.

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