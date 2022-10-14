Dünya Hollanda Kraliyet Ailesinde büyük panik Prensesin hayatı tehlikede
AVRUPA

Hollanda Kraliyet Ailesi’nde büyük panik: Prensesin hayatı tehlikede

Hollanda'da 18 yaşındaki Veliaht Prenses Catharina-Amalia, suç çeteleri tarafından hedef alınabileceği korkusuyla Amsterdam'da kaldığı öğrenci evinden saraya taşındı. Hollanda Kraliyet Ailesi'nden yapılan açıklamada, prensesin sadece Amsterdam Üniversitesi'ndeki derslerine katılmak için evinden çıktığı ancak yine de güvenlik kaygılarının giderilemediği belirtildi. Kraliçe Maxima ve Kral Willem-Alexander'ın kızlarının Lahey'deki Huis ten Bosch Kraliyet Sarayı'na dönmesine karar verdiği kaydedildi.

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Haber Merkezi Diğer
Hollanda Kraliyet Ailesi’nde büyük panik: Prensesin hayatı tehlikede
Veliaht Prenses Catharina-Amalia

Hollanda'da 18 yaşındaki Veliaht Prenses Catharina-Amalia, suç çeteleri tarafından hedef alınabileceği korkusuyla Amsterdam'da kaldığı öğrenci evinden saraya taşındı.

Hollanda Kraliyet Ailesi'nden yapılan açıklamada, prensesin sadece Amsterdam Üniversitesi'ndeki derslerine katılmak için evinden çıktığı ancak yine de güvenlik kaygılarının giderilemediği belirtildi. Kraliçe Maxima ve Kral Willem-Alexander'ın kızlarının Lahey'deki Huis ten Bosch Kraliyet Sarayı'na dönmesine karar verdiği kaydedildi.

KRAL VE KRALİÇE: NORMAL BİR HAYATI YOK

Hollanda basınına konuşan Kraliçe Maxima, en büyük kızları olan Catharina-Amalia'nın artık evden pek çıkamadığını ve artan endişenin genç kızın hayatını tümüyle etkilediğini söyledi. Kraliçe, “Bu onun için çok zor. Diğerleri gibi normal bir öğrenci yok. Çocuğunuzun bu şekilde yaşadığını görmek çok acı verici” dedi. Kral Willem-Alexander da “Bunu tarif edemem, gerçekten çok zor” diye konuştu.

Prenses Amalia, annesi Kraliçe Maxima ve babası Kral Willem-Alexander ile.

Üniversitede siyaset, psikoloji, hukuk ve ekonomi eğitimi alan prenses, birçok genç öğrenci gibi Amsterdam'da arkadaşlarıyla aynı evde kalıyordu.

UYUŞTURUCU ÇETELERİ PEŞİNDE

Prensesin hayatını tehdit eden endişeler bir süredir Hollanda basının gündeminde. Yayın organları geçen ay uyuşturucu çetelerinin prensesi kaçırabileceği endişeleri nedeniyle güvenlik seviyesinin artırıldığını yazmıştı. Haberlerde bu yönde tehditlerin arttığı kaydedilmişti.

Hollanda emniyetinden ise prensese yönelik tehditlerle ilgili bir açıklama yapılmadı. Başbakan Mark Rutte, tehditlerle ilgili ayrıntı veremeyeceğini ama bu konuda çok endişeli olduğunu açıkladı.

Prenses Catharina-Amalia, geçen sene devletten alabileceği yıllık 1,6 milyon euroluk ödeme hakkından feragat etmiş, bu parayı almanın kendini rahatsız hissettireceğini belirtmişti.

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